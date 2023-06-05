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Почему нижняя часть корпуса корабля красного цвета

Большинство современных судов в нижней части корабля имеют красную окраску. Этому есть несколько пояснений.

сегодня, 19:55
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Автор:

Slava Kot

Почему нижняя часть корпуса корабля красного цвета

Нижняя часть корабля красного цвета. Фото из открытых источников

Военные авианосцы, туристические корабли или гигантские контейнеровозы могут быть разных размеров и форм. Однако многие из них имеют одну общую черту. Нижняя часть корпуса окрашена в красный цвет. Этому есть конкретное научно-техническое объяснение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Quora.


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Раньше корабли строили из дерева, которое было подвержено значительным повреждениям от морских животных. В те времена врагом мореплавателей были веслоногие моллюски, разные виды водорослей или насекомые, питающиеся деревом и могут повредить деревянный корпус. Кроме того, во время длительных путешествий нижняя часть корабля собирала столько растений и животных, что отражалось на технических характеристиках судна и мешало ему плыть. Моряки нашли решение – они стали использовать медь. А точнее – металлические пластины, которыми обшивали низ корабля.

Современные корабли не производятся из дерева, поэтому морские обитатели их не повреждают, однако могут крепиться за дно судна и замедлять его. Это приводит к значительным затратам, ведь кораблям нужно тратить больше топлива.

С течением времени медные пластины заменили на специальную краску, содержащую оксид меди. При комнатной температуре это вещество становится красного цвета, отсюда и соответствующая окраска корпусов кораблей. Такая краска недолговечна и через несколько лет изнашивается. Она медленно отслаивается и выделяет вещества, которые не позволяют морским существам прилипнуть к нижней части корабля.

Следует отметить, что современные технологии позволяют произвести краску другого цвета. Однако большинство судов остается с красным корпусом, как дань традициям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бортпроводник предупреждает, почему опасно находиться в шортах в самолете.

Также "Комментарии" писали о блогере, который уничтожил свой самолет ради просмотров на YouTube.



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Источник: https://www.quora.com/Why-do-ships-have-red-bottomed-hulls
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