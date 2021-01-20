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Нужно избавиться: привычки, которые разрушают нашу жизнь

Эти действия кажутся нам обычными, но на самом деле они мешают нам

сегодня, 21:43
Автор:

Любовь Блажко

Часто происходит так, что мы сами себе даем обещание, но через какое время забываем о нем, продолжая и дальше жить привычной жизнью. Но если отследить определенные действия, которые нам мешают, то легче будет от них избавиться. Об этом пишет "24тв. Юа". 

Нужно избавиться: привычки, которые разрушают нашу жизнь

Привычки, которые мешают. Фото: 24tv.ua

Использование смартфона перед сном

Эта привычка является плохой из-за того, что препятствует выработке мелатонина – гормона сна. Если злоупотреблять ею, то может появиться бессонница, плохой аппетит и проблемы со зрением. 

Обвинять себя за прошлое

Подобные мысли точно не приведут ни к чему хорошему, ведь за такими мыслями можно попросту не увидеть светлого и счастливого будущего. Вместо этого лучше сделать выводы, которые в дальнейшем помогут не совершать одну и ту же ошибку. 

Со всеми соглашаться

Эта привычка тоже не должна приносить вред. Конечно, нужно помогать другим и откликаться на их просьбы, но не стоит при этом забывать о своих жизненных приоритетах. 

Не соблюдать обещания

Мы можем пообещать что-то себе или другим, но в какой-то момент просто забудем или не захотим выполнять обещанное. Специалисты рекомендуют вознаграждать себя за каждое выполненное обещание чем-то приятным. 

Как сообщало издание "Комментарии", какие неочевидные привычки выдают ваши комплексы. У многих людей есть комплексы, которые они пытаются скрыть от окружающих. Правда, не у всех это получается. Порой мы сами выдаем себя с помощью поведения. 
Проявление агрессии
Некоторые люди использую агрессию, как защитный механизм. Они неуверенные в себе и подсознательно ожидают, что кто-то над ними может в любой момент пошутить или насмехаться. Поэтому, без ведомой причины, могут вспылить, даже в ситуациях, когда никто не "нападает".


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Источник: https://idea.24tv.ua/ru/4-hudshie-privychki-kotorye-razrushajut-vam-zhizn-novosti-dnja_n1516312
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