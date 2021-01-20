Нужно избавиться: привычки, которые разрушают нашу жизнь

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Любовь Блажко
Часто происходит так, что мы сами себе даем обещание, но через какое время забываем о нем, продолжая и дальше жить привычной жизнью. Но если отследить определенные действия, которые нам мешают, то легче будет от них избавиться. Об этом пишет "24тв. Юа".
Привычки, которые мешают. Фото: 24tv.ua
Использование смартфона перед сном
Эта привычка является плохой из-за того, что препятствует выработке мелатонина – гормона сна. Если злоупотреблять ею, то может появиться бессонница, плохой аппетит и проблемы со зрением.
Обвинять себя за прошлое
Подобные мысли точно не приведут ни к чему хорошему, ведь за такими мыслями можно попросту не увидеть светлого и счастливого будущего. Вместо этого лучше сделать выводы, которые в дальнейшем помогут не совершать одну и ту же ошибку.
Со всеми соглашаться
Эта привычка тоже не должна приносить вред. Конечно, нужно помогать другим и откликаться на их просьбы, но не стоит при этом забывать о своих жизненных приоритетах.
Не соблюдать обещания
Мы можем пообещать что-то себе или другим, но в какой-то момент просто забудем или не захотим выполнять обещанное. Специалисты рекомендуют вознаграждать себя за каждое выполненное обещание чем-то приятным.
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