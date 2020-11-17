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Какие неочевидные привычки выдают ваши комплексы

Распознать закомплексованного человека проще, чем кажется на первый взгляд

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий

У многих людей есть комплексы, которые они пытаются скрыть от окружающих. Правда, не у всех это получается. Порой мы сами выдаем себя с помощью поведения. 

Какие неочевидные привычки выдают ваши комплексы

Фото: depositphotos

Проявление агрессии

Некоторые люди использую агрессию, как защитный механизм. Они неуверенные в себе и подсознательно ожидают, что кто-то над ними может в любой момент пошутить или насмехаться. Поэтому, без ведомой причины, могут вспылить, даже в ситуациях, когда никто не "нападает".

Отвод глаз

Если человек не может смотреть своему собеседнику в глаза, это говорит о том, что у него низкая самооценка. Как правило, такие люди отводят глаза и сосредотачивают внимание на каком-то предмете. 

Склонность к преувеличению

Как ни парадоксально, но закомплексованные люди склонны публично переоценивать свою значимость. Они делают это для того, чтобы повысить свою самооценку и получить одобрение со стороны окружающих. 

Неловкость во время молчания

Под давлением собственных комплексов люди чувствуют себя крайне неловко в комнате, где воцарилось молчание. Им кажется, что причина тишины в них, и они будут стараться всеми возможными способами завести разговор вновь. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что низкая самооценка может передаваться по наследству.


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Источник: https://woman.rambler.ru/psychology/44734698-neochevidnye-privychki-vydayuschie-vashi-kompleksy/?updated
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