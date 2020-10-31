kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.10.2020

BTC/USD

13780.41

ETH/USD

386.06

LTC/USD

55.47

НБУ 31.10.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг саморазвитие Не будь таким: пять привычек, от которых должен отказаться уважающий себя мужчина
commentss НОВОСТИ Все новости

Не будь таким: пять привычек, от которых должен отказаться уважающий себя мужчина

Не всегда понятно, каким должен быть мужчина, но можно определить, каким он не должен быть

сегодня, 21:17
Автор:

Павел Зинченко

Какими должны быть жизненные правила настоящего мужчины? Что он должен делать, а чего не должен? Об этом можно рассуждать очень долго и найти целый океан ответов, так и не разобравшись, какие из них правильные. Мы прекрасно понимаем, что и сами не сможем найти ответы на все вопросы. Но все же возьмем на себя смелость указать на несколько моментов, которые не достойна настоящего мужчины. Поможет нам в этом издание mport.

Не будь таким: пять привычек, от которых должен отказаться уважающий себя мужчина

Каким не должен быть мужчина

Не ври себе

Можешь делать это с кем угодно, но только не с собой. Твоя жизнь может улучшиться лишь тогда, когда позволяешь себе риск, и первая, самая трудная твоя возможность — это быть честным с самим собой.

Не ругай себя за прошлые ошибки

Ошибки помогают найти правильного человека и правильные вещи. Мы все ошибаемся, боремся и даже оплакиваем ошибки прошлого. Но ты — не твои ошибки, ты — не твоя борьба, ты — здесь и сейчас. И имеешь возможность выстроить свой день и свое будущее. Что бы не случилось в твоей жизни, это готовит тебя к еще одному шагу в будущее.

Прекрати думать, что ты не готов

Никто и никогда не чувствует себя готовым к чему бы то ни было на 100%. Большинство серьезных возможностей заставляют людей выйти за пределы зоны комфорта, а значит, они действительно будут испытывать дискомфорт. Но только так смогут идти далее и развиваться.

Хватит конкурировать со всеми

Не переживай, что другие в чем-то успешнее тебя. Сконцентрируйся на достижении собственных ежедневных рекордов. Стремись к успеху в борьбе с самим собой, а не окружающим миром.

Прекрати завидовать

Зависть — это искусство подсчета чужих благ вместо своих собственных. Спроси себя: “Что есть у меня из того, что каждый хочет?“

Когда избавишься от этих губительных характеристик, сможешь с достоинством сказать, что ты действительно мужчина. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых невероятных вызовов для настоящего мужчины.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ