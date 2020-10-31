Не будь таким: пять привычек, от которых должен отказаться уважающий себя мужчина

Какими должны быть жизненные правила настоящего мужчины? Что он должен делать, а чего не должен? Об этом можно рассуждать очень долго и найти целый океан ответов, так и не разобравшись, какие из них правильные. Мы прекрасно понимаем, что и сами не сможем найти ответы на все вопросы. Но все же возьмем на себя смелость указать на несколько моментов, которые не достойна настоящего мужчины. Поможет нам в этом издание mport.

Каким не должен быть мужчина

Не ври себе



Можешь делать это с кем угодно, но только не с собой. Твоя жизнь может улучшиться лишь тогда, когда позволяешь себе риск, и первая, самая трудная твоя возможность — это быть честным с самим собой.

Не ругай себя за прошлые ошибки

Ошибки помогают найти правильного человека и правильные вещи. Мы все ошибаемся, боремся и даже оплакиваем ошибки прошлого. Но ты — не твои ошибки, ты — не твоя борьба, ты — здесь и сейчас. И имеешь возможность выстроить свой день и свое будущее. Что бы не случилось в твоей жизни, это готовит тебя к еще одному шагу в будущее.

Прекрати думать, что ты не готов

Никто и никогда не чувствует себя готовым к чему бы то ни было на 100%. Большинство серьезных возможностей заставляют людей выйти за пределы зоны комфорта, а значит, они действительно будут испытывать дискомфорт. Но только так смогут идти далее и развиваться.

Хватит конкурировать со всеми

Не переживай, что другие в чем-то успешнее тебя. Сконцентрируйся на достижении собственных ежедневных рекордов. Стремись к успеху в борьбе с самим собой, а не окружающим миром.

Прекрати завидовать

Зависть — это искусство подсчета чужих благ вместо своих собственных. Спроси себя: “Что есть у меня из того, что каждый хочет?“

Когда избавишься от этих губительных характеристик, сможешь с достоинством сказать, что ты действительно мужчина. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых невероятных вызовов для настоящего мужчины.

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