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Это тебе не прыжок с парашютом: пять самых необычных вызовов для настоящего мужчины

В этом мире есть вещи пострашнее прыжка с парашютом или игры в рэгби

сегодня, 17:12
Автор:

Павел Зинченко

Победить дракона, взять штурмом башню, спасти красавицу... Каждый мужчина должен быть готовым к подвигам. Это заложено в нашей крови. Но экстремальные виды спорта, вроде скалолазания, гонок или единоборств — это далеко не весь спектр испытаний, в которых мужчина может проявить себя. Сегодня мы расскажем тебе о пяти интересных способах проявиться всю свою отвагу и сноровку. Поможет нам в этом портал mport.

Это тебе не прыжок с парашютом: пять самых необычных вызовов для настоящего мужчины

Необычные испытания для мужчины

Омлет

Прекращай ужинать пивом и сухариками. Начинай понемногу проявлять свои кулинарные способности и готовь нормальную еду. Начни с омлета — это самое простое. Затем придумай что-то еще.

Пловец

Даже если ты не очень любишь купание, научиться плавать нужно. Вдруг прийдется спасти кого-нибудь?

Корова

Любишь молоко и при этом ни разу в жизни не доил корову? Это не настолько страшное занятие, как может показаться сперва. Парное молоко еще вкуснее, если ты добыл его собственными руками.

Пейнтбол

Права человека, законы и просто мораль запрещают убивать. Но есть множество других способов выпустить пар. А пейнтбол еще и научит работать в команде, что пригодится в жизни.

Караоке

Каждый второй мужчина способен на героические поступки вроде подъема на крутую скалу или игры в рэгби. А спеть в караоке слабо? Такой тест на мужество под силу далеко не каждому.

Сделаешь это все — и тебе не будет равных. Уверены, такое оценят и твои друзья, и твоя возлюбленная. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти ключевых правилах интеллигентного мужчины.


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