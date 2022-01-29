Названный простой способ стать немного счастливее

Новые исследования говорят о том, что человек должен думать не только о своем счастье, но о счастье других. Только тогда она сама сможет стать счастливее. Один из опросов показал, что респонденты чувствовали себя более счастливыми, когда помогали другим, а не себе. Следующее исследование подтвердило, что помощь другим помогает ощутить свою жизнь лучше. Причем неважно, стал ли другой человек действительно счастливым, пишет tandfonline.

Счастье - фото из открытых источников

Также исследователи спросили респондентов, что делает их более счастливыми. Оказалось, что доставлять радость кому-то другому приятнее, чем быть объектом доброты другого человека. Интересно, что улучшение настроения происходило даже тогда, когда помощь была направлена ​​абсолютно незнакомому человеку. Делать счастливыми других – вот надежный способ стать счастливым в этом мире; быть добродетельным – значит заботиться о счастье себе подобных. Воспитание детей, волонтерство, научная деятельность могут быть очень изнурительными и доставлять лишь немного мгновенного удовольствия, но эти вещи дарят нам что-то гораздо большее: понимание того, что мы очень нужны здесь и сейчас.

Напомним, эксперты рекомендуют с наступлением весны "пробудиться", избавиться от своих страхов и неуверенности, чтобы стать сильнее и найти мотивацию. А сделать это можно с помощью новых знакомств и новых целей. По словам специалистов, биополе человека весной укрепляется и усиливается, а подпитывают его люди с правильной энергетикой, поэтому нужно окружить себя приятными личностями, которые излучают добро и оптимизм. Правильное окружение — практически половина успеха в любом деле, включая денежные вопросы. Также весной нужно заниматься тем, что доставляет вам максимум удовольствия и приятных эмоций. Речь идет не только об отдыхе, но и об увлечениях. Чтобы привлечь в свою жизнь богатство и успех, нужно настроиться на нужную волну в марте. Поэтому чаще говорите себе и думайте о том, что вы достойны этих благ, что вы успешны, целеустремленны и готовы принимать любые дары Вселенной. Настройтесь на положительные мысли, а от негативных очищайтесь с помощью медитации.

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