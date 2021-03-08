Что сделать в начале весны, чтобы привлечь счастье и деньги

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Светлана Шкурупий
Весна — это пора расцвета, обновления и новых возможностей, поэтому направляйте свою энергию в правильное русло, чтобы привлечь в свою жизнь удачу, счастье и богатство. Как это сделать?
Как привлечь деньги и счастье / фото: istockphoto.com
Эксперты рекомендуют с наступлением весны "пробудиться", избавиться от своих страхов и неуверенности, чтобы стать сильнее и найти мотивацию. А сделать это можно с помощью новых знакомств и новых целей. По словам специалистов, биополе человека весной укрепляется и усиливается, а подпитывают его люди с правильной энергетикой, поэтому нужно окружить себя приятными личностями, которые излучают добро и оптимизм. Правильное окружение — практически половина успеха в любом деле, включая денежные вопросы.
Также весной нужно заниматься тем, что доставляет вам максимум удовольствия и приятных эмоций. Речь идет не только об отдыхе, но и об увлечениях.
Чтобы привлечь в свою жизнь богатство и успех, нужно настроиться на нужную волну в марте. Поэтому чаще говорите себе и думайте о том, что вы достойны этих благ, что вы успешны, целеустремленны и готовы принимать любые дары Вселенной. Настройтесь на положительные мысли, а от негативных очищайтесь с помощью медитации.
Эксперты также рассказали о талисманах, которые помогут привлечь в жизнь удачу, счастье и финансовый успех. В первую очередь, можно в доме поставить Денежное дерево — оно улучшает энергетику в доме и открывает финансовые потоки. Из растений также можно посадить фиалку, в начале весны этот цветок особенно сильный, он активно вбирает в себя позитивную энергию Вселенной и отдает ее людям.
Что касается металлов для привлечения удачи и богатства, то лучшим из них является золото, потому что оно пробуждает энергию и мотивирует. Женщинам нужно отдать предпочтение золотым сережкам и цепочкам, а мужчинам — кольцам и браслетам.
Биоэнергетики также отметили, что весной полезно обновить гардероб, сменить на время обстановку, потому что все новое привлекает удачу в деньгах и любви.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой утренний ритуал поможет привлечь удачу на весь день.
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