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Что сделать в начале весны, чтобы привлечь счастье и деньги

Начало весны — время добра, ярких эмоций и любви

сегодня, 17:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Весна — это пора расцвета, обновления и новых возможностей, поэтому направляйте свою энергию в правильное русло, чтобы привлечь в свою жизнь удачу, счастье и богатство. Как это сделать?

Что сделать в начале весны, чтобы привлечь счастье и деньги

Как привлечь деньги и счастье / фото: istockphoto.com

Эксперты рекомендуют с наступлением весны "пробудиться", избавиться от своих страхов и неуверенности, чтобы стать сильнее и найти мотивацию. А сделать это можно с помощью новых знакомств и новых целей. По словам специалистов, биополе человека весной укрепляется и усиливается, а подпитывают его люди с правильной энергетикой, поэтому нужно окружить себя приятными личностями, которые излучают добро и оптимизм. Правильное окружение — практически половина успеха в любом деле, включая денежные вопросы.

Также весной нужно заниматься тем, что доставляет вам максимум удовольствия и приятных эмоций. Речь идет не только об отдыхе, но и об увлечениях. 

Чтобы привлечь в свою жизнь богатство и успех, нужно настроиться на нужную волну в марте. Поэтому чаще говорите себе и думайте о том, что вы достойны этих благ, что вы успешны, целеустремленны и готовы принимать любые дары Вселенной. Настройтесь на положительные мысли, а от негативных очищайтесь с помощью медитации. 

Эксперты также рассказали о талисманах, которые помогут привлечь в жизнь удачу, счастье и финансовый успех. В первую очередь, можно в доме поставить Денежное дерево — оно улучшает энергетику в доме и открывает финансовые потоки. Из растений также можно посадить фиалку, в начале весны этот цветок особенно сильный, он активно вбирает в себя позитивную энергию Вселенной и отдает ее людям. 

Что касается металлов для привлечения удачи и богатства, то лучшим из них является золото, потому что оно пробуждает энергию и мотивирует. Женщинам нужно отдать предпочтение золотым сережкам и цепочкам, а мужчинам — кольцам и браслетам.

Биоэнергетики также отметили, что весной полезно обновить гардероб, сменить на время обстановку, потому что все новое привлекает удачу в деньгах и любви. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой утренний ритуал поможет привлечь удачу на весь день.


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Источник: https://dailyhoro.ru/article/kak-privlech-schaste-i-dengi-v-nachale-vesnyi/?fbclid=IwAR3YewE7c9WgrcIa17_U2LoF137J1C6zRemuiv_4GuhMMeW0j1M07o9Rwf0
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