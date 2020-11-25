10 самых смешных языков в мире

Сложными языками считаются китайский, немецкий, арабских и прочие. Но лингвисты выделяют еще и смешные языки.



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1. Язык туюка

Носители языка туюка в Южной Америке, рассказывают и объясняют абсолютно все, что видят или чувствуют в данный момент. Люди используют интересные и яркие речевые обороты. Туюк отличается тем, что он насчитывает около 140 родов.

2. Чалкатонго-микстек

Этот язык не имеет четких конструкций. То есть, разницы между утвердительным предложением и вопросом нет. Также отсутствуют интонационные вариации и порядок слов. Понять другу друга можно только из-за контекста.

В Мексике на нем разговаривают несколько тысяч. Несмотря на некую ограниченность в использовании языка, он хорошо изучен. Лингвисты даже издали специальный справочник.

3. Языки австралийских аборигенов

Язык австралийских аборигенов сохранился из-за длительной изоляции континента. Он отличается отсутствием порядка слов и напоминает "американские горки". Носители как бы импровизируют с контекстом.

4. Тайский язык

В тайском языке активно используется "королевская лексика" или рашасап, который используется в разговорах о монархе. Язык – это комбинация старокхмерских слов и тайской лексики. Сообщается, что разговаривать на нем очень сложно.

5. Берик

Берик — язык, который характерный для восточной части Папуа Новой Гвинеи. На первый взгляд язык простой, но при его использовании обязательно используется точные временные рамки, фиксированные даты, размеры объектов, место событий и прочее.

6. Бедуинский язык жестов Аль-Саид

Лексический запас достаточно ограничен. Среди жителей бедуинского племени Аль-Саид, проживающего на территории пустыни Негев на юге Израиля, глухонемота частое явление. Сообщается, что 4% детей рождаются с этим отклонением, но при этом люди с этой особенностью полноценно участвуют в жизни племени. Они используют язык жестов в общении со слышащими людьми. Для каждого глагола есть свой знак, который не повторяется.

7. Язык пирахан

Его использует южноамериканский народ пирахан. Говорят нем говорят меньше 400 людей. В языке нет слов обозначающие цифры, цвета и даже времена.

8. Немецкий

Этот язык попал в этот список из-за долгих и сложных слов. Например, 60 букв в слове – это норма. Также в языке конструкции глаголов и отрицания перемещаются в конец предложения. Также у немцев другая система нумерации. Сначала используется последняя цифра, а потом первая. Чтобы сказать 24, носитель языка скажет "четыре и двадцать".

9. Бурушаски

Этим языком разговаривают 90 тысяч человек. Его связь с другими языками невозможно отследить, он по истине уникален. Также язык имеет высокий уровень семантической конкретизации

10. Клингонский язык

Уникальности придает то, что это искусственный язык. Его придумал лингвист Марк Окрандо для культового сериала "Стар трек". При создании автор использовал языками могаук, идиш, хинди, японский, турецкий и арабский.

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