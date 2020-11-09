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Главная Новости Досуг саморазвитие Появился чат-бот, который переводит суржик
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Появился чат-бот, который переводит суржик

Пользователи смогут ежедневно проверять себя на знание украинского языка и обогащать свою речь

сегодня, 20:09
Автор:

Диденко Светлана

В Украине появилась возможность переводить суржик на украинский с помощью бесплатного чат-бота "СтопСуржик".

Появился чат-бот, который переводит суржик

Фото: nakonu.com

Денис Карпенко, руководитель FlashBot. Pro и Лидия Карпенко соавтор чата, сообщают, что работы над мобильным ботом  велась в пределах месяца. К тому же "СтопСуржик" будут дополнять каждый день, и словарь еще увеличится в объеме.

По словам разработчика, источники украинского суржика абсолютно разные. Это был и сборник 1994 года, и примеры из живой речи украинцев. 

"Сейчас это более  3300 слов и словосочетаний. Этот чат-бот может стать вашим преданным помощником, если вы ему доверитесь. Он не хмурится и не оценивает ваши знания, не смотрит свысока и не морализирует. Он просто помогает научиться говорить правильно", — рассказывают в команде разработчиков. 

Авторы считают, что преимущество чата в том, что он всегда находится "под рукой", и пользователь может воспользоваться им в любую минуту. 

 "Бот — это начало развития автономных помощников для людей. Он берет на себя всю рутину, давая вам время на жизнь", — убеждены создатели проекта.

Новый чат-бот позволяет узнавать, какое слово из суржика соответствует украинскому аналогу. Пользователь может ежедневно проверять себя и получать новые знания, при этом обогащать свою речь. 

Появился чат-бот, который переводит суржик - фото 2
Появился чат-бот, который переводит суржик - фото 3

Так же пользователь может сам добавить слово-суржик и его значение на украинском. 

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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/3132786-poavilsa-catbot-kotoryj-perevodit-surzik-na-ukrainskij-azyk.html
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