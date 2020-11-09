Появился чат-бот, который переводит суржик

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Диденко Светлана
В Украине появилась возможность переводить суржик на украинский с помощью бесплатного чат-бота "СтопСуржик".
Фото: nakonu.com
Денис Карпенко, руководитель FlashBot. Pro и Лидия Карпенко соавтор чата, сообщают, что работы над мобильным ботом велась в пределах месяца. К тому же "СтопСуржик" будут дополнять каждый день, и словарь еще увеличится в объеме.
По словам разработчика, источники украинского суржика абсолютно разные. Это был и сборник 1994 года, и примеры из живой речи украинцев.
"Сейчас это более 3300 слов и словосочетаний. Этот чат-бот может стать вашим преданным помощником, если вы ему доверитесь. Он не хмурится и не оценивает ваши знания, не смотрит свысока и не морализирует. Он просто помогает научиться говорить правильно", — рассказывают в команде разработчиков.
Авторы считают, что преимущество чата в том, что он всегда находится "под рукой", и пользователь может воспользоваться им в любую минуту.
"Бот — это начало развития автономных помощников для людей. Он берет на себя всю рутину, давая вам время на жизнь", — убеждены создатели проекта.
Новый чат-бот позволяет узнавать, какое слово из суржика соответствует украинскому аналогу. Пользователь может ежедневно проверять себя и получать новые знания, при этом обогащать свою речь.
Так же пользователь может сам добавить слово-суржик и его значение на украинском.
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