7 решений, которые должна принять в жизни каждая женщина

Итак, сделайте глубокий вдох, и повторяйте!

Счастливая женщина. Фото: stihi.ru

"Я буду принимать тот факт, что я не совершенна"

Вы можете быть раздражительной, вы можете потерять терпение, и да — вы можете даже перевести часы на час вперед только для того, чтобы дети легли спать раньше и дали вам мир и покой. Детям не нужно, чтобы вы были совершенством. То, что им нужно – это разумные пределы, много объятий, поцелуев и счастливая мама.

"Я буду заботиться о своем теле"

Когда в последний раз вы ставили свои потребности выше остальных? Даже если вы супер занятая мама, заставьте себя и выделите 30 минут в день несколько дней в неделю, чтобы заняться физической активностью, выполняя некоторые упражнения. Это улучшит ваше настроение, уберет ненавистный жир с боков и повысит иммунную систему.

"Я буду учиться любить хаос"

Семейная жизнь полна неожиданных поворотов, инфекционных заболеваний, стирок – одним словом, работы без конца и края. Но она также полна моментов, наполненных необычайной красотой, нежностью, сладкими поцелуями, волшебством и чудесами. Напомните себе, что дети — ваше оправдание, чтобы снизить свои стандарты.

"Я сделаю семейный ужин приоритетом"

Возможность садиться за общий стол с детьми и мужем каждый вечер дарит вам возможность сосредоточиться друг на друге и поговорить о том, как у кого прошел день. И исследования показали, что дети, которые регулярно обедают с родителями, имеют больше шансов хорошо учиться в школе и держаться подальше от неприятностей.

"Я уделю больше внимания нашему союзу с мужем"

Брак — это живое существо, которое нуждается в уходе, чтобы его поливали, кормили, лелеяли. Воспользуйтесь каждым шансом побыть вместе, наймите няню или позовите бабушку посидеть с ребенком раз в неделю, чтобы вы могли провести время как пара.

"Я найду время для моих друзей"

Дружеские отношения не только питают вас эмоционально, они также помогают справиться со стрессом, позволяя выпустить немного пара – фактически, дружба помогает снизить ваше артериальное давление. Выделите всего 15 минут в день, чтобы послать открытку, написать в чате или по электронной почте, сделать телефонный звонок.

"Я буду напоминать себе ежедневно, что время, проведенное с ребенком – драгоценно"

Материнство никогда не заканчивается, а детство проходит. Вы не успеете и моргнуть, как ваш младенец превратиться в 5-летнего малыша, который стоит перед вами и заявляет, что "теперь я большой". Помните, что суть воспитания детей заключается также и в маленьких повседневных мелочах.

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