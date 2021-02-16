7 решений, которые должна принять в жизни каждая женщина

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Итак, сделайте глубокий вдох, и повторяйте!
Счастливая женщина. Фото: stihi.ru
"Я
буду принимать тот факт, что я не совершенна"
Вы можете быть раздражительной, вы можете потерять
терпение, и да — вы можете даже перевести часы на час вперед только для того,
чтобы дети легли спать раньше и дали вам мир и покой. Детям не нужно, чтобы вы
были совершенством. То, что им нужно – это разумные пределы, много объятий, поцелуев
и счастливая мама.
"Я
буду заботиться о своем теле"
Когда в последний раз вы ставили свои потребности выше
остальных? Даже если вы супер занятая мама, заставьте себя и выделите 30 минут
в день несколько дней в неделю, чтобы заняться физической активностью, выполняя
некоторые упражнения. Это улучшит ваше настроение, уберет ненавистный жир с
боков и повысит иммунную систему.
"Я
буду учиться любить хаос"
Семейная жизнь полна неожиданных поворотов, инфекционных
заболеваний, стирок – одним словом, работы без конца и края. Но она также полна
моментов, наполненных необычайной красотой,
нежностью, сладкими поцелуями, волшебством и чудесами. Напомните себе, что дети
— ваше оправдание, чтобы снизить свои стандарты.
"Я
сделаю семейный ужин приоритетом"
Возможность садиться за общий стол с детьми и мужем
каждый вечер дарит вам возможность сосредоточиться друг на друге и поговорить о
том, как у кого прошел день. И исследования показали, что дети, которые
регулярно обедают с родителями, имеют больше шансов хорошо учиться в школе и
держаться подальше от неприятностей.
"Я
уделю больше внимания нашему союзу с мужем"
Брак — это живое существо, которое нуждается в уходе,
чтобы его поливали, кормили, лелеяли. Воспользуйтесь каждым шансом побыть
вместе, наймите няню или позовите бабушку посидеть с ребенком раз в неделю,
чтобы вы могли провести время как пара.
"Я
найду время для моих друзей"
Дружеские отношения не только питают вас эмоционально,
они также помогают справиться со стрессом, позволяя выпустить немного пара –
фактически, дружба помогает снизить ваше артериальное давление. Выделите всего
15 минут в день, чтобы послать открытку, написать в чате или по электронной
почте, сделать телефонный звонок.
"Я
буду напоминать себе ежедневно, что время, проведенное с ребенком – драгоценно"
Материнство никогда не заканчивается, а детство проходит.
Вы не успеете и моргнуть, как ваш младенец превратиться в 5-летнего малыша,
который стоит перед вами и заявляет, что "теперь я большой". Помните, что суть
воспитания детей заключается также и в маленьких повседневных мелочах.
Ранее "Комментарии" писали, 3 главных секрета выбора игрушки для ребенка.
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Ірина
сегодня, 15:36
Почнемо з того, що жінка має право прийняти рішення, чи будуть у неї діти, чоловік, друзі. А автор цієї статті вже прийняв за нас ці рішення. Круто!!!