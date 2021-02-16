Игрушки и игры для детей – как выбрать самый лучший вариант

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Седлецкая Татьяна
Самое важное правило: каждая игрушка или игра
должна соответствовать возрасту и уровню развития ребенка.
Дети играют. Фото: spsystems.lv
Игрушки и игры
для новорожденных
Мама — лучшая "игрушка" для новорожденного. Малыши любят
смотреть на ваше лицо, слушать ваш голос и просто быть рядом. Игра с новорожденными
проста — игры с малышом и игрушки должны быть ориентированы на развитие у деток
мелкой моторики, хватательного рефлекса и наблюдательности; должны
стимулировать малыша к ползанью, ходьбе и другим активным движениям.
Игрушки и игры
для малышей 1 – 3 года
Для детей этого возраста подойдут такие игрушки,
как: мягкие игрушки животных, строительные блоки, простые головоломки,
музыкальные игрушки и книги, соответствующие возрасту малыша. Например, в этом
возрасте ребенок любит играть с детским молотком, мячом, игрушками с кнопками,
которые вызывают музыку для воспроизведения, или с высокотехнологичными
игрушками — назвать букву, форму, или номер, когда ребенок нажимает кнопку. Игрушки
с причинно-следственными эффектами станут интересны ребенку примерно с 10
месяцев.
Вы можете дать своим детям мелки, краски для
пальцев и бумагу для рисования. Также популярна среди детей этого возраста игра
с ручными куклами – марионетками. Чтение с малышами – самый приятный процесс, в
который вы можете увлечь своего ребенка! Попробуйте книги с яркими
иллюстрациями и веселыми рифмами.
В ванной вашему ребенку понравится играть
практически со всем – с лодками, игрушечной рыбой, пластмассовыми фигурками и
цветными водными фломастерами. Измерительные чашки и пустые пластиковые
контейнеры также придутся по душе малышу, чтобы наливать и переливать ими воду.
Игрушки и игры для дошкольников
4-5 лет
Это хорошее время, чтобы ввести интерактивные обучающие
игрушки, которые объясняют малышам основы математики и вербальные навыки. Дети
в этом возрасте могут представлять себя в какой-то роли, играя в пилота
самолета, полицейского, врача или учителя.
Игрушки и игры для детей
школьного возраста
В этом возрасте дети подвержены влиянию своих сверстников
и рекламы относительно того, какие игрушки и подарки являются крутыми. Этот
этап развития — прекрасное время, чтобы мотивировать ребенка изучать что-то
новое с помощью игрушек и игр — наука, технология, инженерия, математика и т.д.
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