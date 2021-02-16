Игрушки и игры для детей – как выбрать самый лучший вариант

Самое важное правило: каждая игрушка или игра должна соответствовать возрасту и уровню развития ребенка.

Дети играют. Фото: spsystems.lv

Игрушки и игры для новорожденных

Мама — лучшая "игрушка" для новорожденного. Малыши любят смотреть на ваше лицо, слушать ваш голос и просто быть рядом. Игра с новорожденными проста — игры с малышом и игрушки должны быть ориентированы на развитие у деток мелкой моторики, хватательного рефлекса и наблюдательности; должны стимулировать малыша к ползанью, ходьбе и другим активным движениям.

Игрушки и игры для малышей 1 – 3 года

Для детей этого возраста подойдут такие игрушки, как: мягкие игрушки животных, строительные блоки, простые головоломки, музыкальные игрушки и книги, соответствующие возрасту малыша. Например, в этом возрасте ребенок любит играть с детским молотком, мячом, игрушками с кнопками, которые вызывают музыку для воспроизведения, или с высокотехнологичными игрушками — назвать букву, форму, или номер, когда ребенок нажимает кнопку. Игрушки с причинно-следственными эффектами станут интересны ребенку примерно с 10 месяцев.

Вы можете дать своим детям мелки, краски для пальцев и бумагу для рисования. Также популярна среди детей этого возраста игра с ручными куклами – марионетками. Чтение с малышами – самый приятный процесс, в который вы можете увлечь своего ребенка! Попробуйте книги с яркими иллюстрациями и веселыми рифмами.

В ванной вашему ребенку понравится играть практически со всем – с лодками, игрушечной рыбой, пластмассовыми фигурками и цветными водными фломастерами. Измерительные чашки и пустые пластиковые контейнеры также придутся по душе малышу, чтобы наливать и переливать ими воду.

Игрушки и игры для дошкольников 4-5 лет

Это хорошее время, чтобы ввести интерактивные обучающие игрушки, которые объясняют малышам основы математики и вербальные навыки. Дети в этом возрасте могут представлять себя в какой-то роли, играя в пилота самолета, полицейского, врача или учителя.

Игрушки и игры для детей школьного возраста

В этом возрасте дети подвержены влиянию своих сверстников и рекламы относительно того, какие игрушки и подарки являются крутыми. Этот этап развития — прекрасное время, чтобы мотивировать ребенка изучать что-то новое с помощью игрушек и игр — наука, технология, инженерия, математика и т.д.

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