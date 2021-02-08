5 наиболее загадочных людей в истории человечества

Настоящие имена этих людей так и не были установлены, несмотря на все попытки.

Человек-танк. Фото: ru.wikipedia.org

"Леди Бабушка"

На многочисленных кадрах, сделанных в 1963 году, в день убийства президента Кеннеди видна странная женщина в платке с русским орнаментом, благодаря которому она стала известна как "Леди Бабушка". Когда все люди в панике бросились бежать, она спокойно фотографировала происшествие, после чего смешалась с толпой. Полиция неоднократно пыталась найти ее, просила выйти на связь, но имя и причины загадочного поведения "Бабушки" так и остались тайной.

Джек — Потрошитель

В конце 19-го века жестокий серийный маньяк по прозвищу Джек – Потрошитель держал в ужасе весь Лондон. Он убивал женщин легкого поведения и с умением опытного хирурга вырезал у них детородные органы. Слухи о том, что между убийствами существует связь, усилились в период с сентября по октябрь 1888 года — и различными издательствами, и Скотланд-Ярдом было получено много писем, якобы написанных рукой убийцы. Даже самые последние достижения криминалистики не в состоянии помочь определить, кем же был загадочный убийца, до сих пор будоражащий умы мирных жителей.

Человек-танк

Во время волнений в Пекине 1989 году на площади Таньаньмэнь безоружный бунтарь на целых полчаса в одиночку сдерживал колонну танков. Оставшийся неизвестным, мужчина стоял перед дулами танков, не давая им проехать. Фотографии со смельчаков облетели весь мир, став символом мирного сопротивления власти. Снимок был напечатан сотнями газет и журналов во всем мире, попал в выпуски теленовостей. В апреле 1998 года американский журнал "Time" включил "Неизвестного бунтаря" в список 100 самых влиятельных людей XX века.

Поклонник По

Дань уважения великому писателю Эдгару По ежегодно отдает таинственный поклонник. Фигура в черном плаще приходит на могилу По в день его смерти, неизменно оставляя там три красных розы и открытую бутылку коньяка. Впервые человек, скрывающий лицо под капюшоном, появился на кладбище еще в 1949 году — в сотую годовщину смерти писателя. До сих пор из уважения ему никто не мешает, хотя сотни зевак и журналистов собираются неподалеку, надеясь все же выявить тайну личности поклонника.

Персей

В 1940-х годах в США велись сверхсекретные разработки ядерного оружия, получившие название "Манхэттенский проект". Вся информация о программе скрывалась настолько тщательно, что даже вице-президент Трумэн ничего об этом не знал до момента, пока не стал главой государства. Вскоре атомная бомба была разработана, и на Потсдамской конференции в 1945 году США попытались надавить на Сталина этой информацией. Но ничего не вышло. Ведь благодаря разведчику под кодовым именем Персей правительство СССР уже давно знало о наработках американских ученых, и даже получило чертежи водородной бомбы. Несмотря на множество попыток раскрытия настоящее имя Персея – человека, который повлиял на ход истории, до сих пор остается неизвестным.

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