9 детей с реальной суперсилой

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Самые необычные таланты юных жителей нашей планеты.
Ханна Симпсон. Фото: www.eg.ru
Эндрю
Шапиро
Большинство людей неспособны сделать более 2-3
подтягиваний, и уже после нескольких раз чувствуют сильную усталость. Парень по
имени Эндрю Шапиро смог сделать 7 306 подтягиваний за 18 часов — это был
новый рекорд, зафиксированный в "Книге рекордов Гиннеса"! На такой подвиг парня
вдохновил его отец, который 5 лет боролся с раком кишечника. Эндрю побил еще
один рекорд – 3 500 подтягиваний за 6 часов, а также 5 700
подтягиваний за 12 часов.
Раджа
Тапа
Суперсила этого индийского подростка кроется в его рте –
парень заявил, что имеет самый большой рот в мире! Он доказывает свое
превосходство, запихивая в рот разные крупные объекты. Например, Радже удалось
поместить в рот 138 карандашей одновременно! Подросток нацелен побить
существующий мировой рекорд, и зарабатывать деньги, выступая с подобными шоу.
Брок
Браун
Брок Браун получил диагноз церебральный гигантизм в
возрасте 5 лет – его рост тогда составлял 1,5 м. Врачи предупредили мать
мальчика, что тот не переживет свой переходной возраст, но Брок доказал
обратное. Сейчас парню 19 лет, а его рост составляет 2 м 19 см. Эксперты
утверждают, что его рост может продолжиться.
Мило
Макарти
Мило Макарти может сочинять и воспроизводить самую разную
музыку. В 2016 году 13-летний Мило стал человеком года в Ирландии – он
заработал $ 20
тыс.
для
сирийских беженцев. Как мальчику это удалось? Он исполнял на улицах свои песни!
Мило играл два раза в неделю в течение 4 месяцев, хотя и не ставил перед собой
такой цели, но идея выстрелила – люди стали содействовать Мило в его добром
деле.
Ханна
Симпсон
Суперсила Ханны заключается в способности ездить верхом
на корове. Девочка мечтала получить пони, но ее мечта так и не сбылась. В итоге
Ханна, когда ей исполнилось 11 лет, решила тренировать свою корову по имени
Лилия. Через 7 лет ее Лилия уже могла преодолевать препятствия, совершать
разные трюки, которые под силу ездовым лошадям. Девочка много часов провела
верхом на корове, и даже когда у Ханны появилась лошадь, она не бросила
тренировки с Лилией.
Бен
Андервуд
Бену было совсем немного лет, когда ему диагностировали
злокачественную опухоль глаза, а это означало, что мальчик навсегда лишится
зрения. Но Бен смог изменить себя, и нашел свой собственный способ видеть
окружающие предметы. В подростковом возрасте он произвел фурор, когда стало
известно, что он использует эхо-локацию при помощи пощелкивания пальцами. К
сожалению, парень все-таки умер, проиграв очередную битву с раком.
Алисса
Крамер
В 2012 году 14-летняя Алисса Крамер получила известность
благодаря способности читать слова задом наперед так же быстро, как и в
правильном порядке. Она поведала об этом всему миру в своем Youtube-канале. У девушки - фотографическая память, и она видит в голове слова
целиком, а потом с легкостью реорганизует их – на это Алиссе требуется всего
секунда. Сама по себе фотографическая память – уже круто, но такая супер
способность – просто поразительна!
Трэйвон
Бромелл
Этого 19-летнего парня можно смело назвать самым быстрым
подростком в мире! в 2015 году на чемпионате США по легкой атлетике Трэйвон
пробежал 100 м за 9,84 сек. Он занимает 10-е место среди самых быстрых людей в
мире, и 4-е место среди американских спортсменов.
Яп
Ханзен
16-летний житель Малайзии — Яп Ханзен – не только имеет
фотографическую память, но и может в считанные минуты создать набросок того,
что он увидел, в мельчайших деталях. В возрасте 2-х лет у мальчика
диагностировали аутизм – у ребенка наблюдались серьезные проблемы с общением, и
родители купили ему блокнот и карандаш, чтобы он мог рисовать то, что хочет
выразить словами. Яп говорит, что помнит все, что видит в мельчайших деталях, в
течение суток. Его способности привлекли внимание общественности, и уже в 13
лет у парня состоялась персональная выставка.
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могут сделать родители.
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