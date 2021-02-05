9 детей с реальной суперсилой

Самые необычные таланты юных жителей нашей планеты.

Ханна Симпсон. Фото: www.eg.ru

Эндрю Шапиро

Большинство людей неспособны сделать более 2-3 подтягиваний, и уже после нескольких раз чувствуют сильную усталость. Парень по имени Эндрю Шапиро смог сделать 7 306 подтягиваний за 18 часов — это был новый рекорд, зафиксированный в "Книге рекордов Гиннеса"! На такой подвиг парня вдохновил его отец, который 5 лет боролся с раком кишечника. Эндрю побил еще один рекорд – 3 500 подтягиваний за 6 часов, а также 5 700 подтягиваний за 12 часов.

Раджа Тапа

Суперсила этого индийского подростка кроется в его рте – парень заявил, что имеет самый большой рот в мире! Он доказывает свое превосходство, запихивая в рот разные крупные объекты. Например, Радже удалось поместить в рот 138 карандашей одновременно! Подросток нацелен побить существующий мировой рекорд, и зарабатывать деньги, выступая с подобными шоу.

Брок Браун

Брок Браун получил диагноз церебральный гигантизм в возрасте 5 лет – его рост тогда составлял 1,5 м. Врачи предупредили мать мальчика, что тот не переживет свой переходной возраст, но Брок доказал обратное. Сейчас парню 19 лет, а его рост составляет 2 м 19 см. Эксперты утверждают, что его рост может продолжиться.

Мило Макарти

Мило Макарти может сочинять и воспроизводить самую разную музыку. В 2016 году 13-летний Мило стал человеком года в Ирландии – он заработал $ 20 тыс. для сирийских беженцев. Как мальчику это удалось? Он исполнял на улицах свои песни! Мило играл два раза в неделю в течение 4 месяцев, хотя и не ставил перед собой такой цели, но идея выстрелила – люди стали содействовать Мило в его добром деле.

Ханна Симпсон

Суперсила Ханны заключается в способности ездить верхом на корове. Девочка мечтала получить пони, но ее мечта так и не сбылась. В итоге Ханна, когда ей исполнилось 11 лет, решила тренировать свою корову по имени Лилия. Через 7 лет ее Лилия уже могла преодолевать препятствия, совершать разные трюки, которые под силу ездовым лошадям. Девочка много часов провела верхом на корове, и даже когда у Ханны появилась лошадь, она не бросила тренировки с Лилией.

Бен Андервуд

Бену было совсем немного лет, когда ему диагностировали злокачественную опухоль глаза, а это означало, что мальчик навсегда лишится зрения. Но Бен смог изменить себя, и нашел свой собственный способ видеть окружающие предметы. В подростковом возрасте он произвел фурор, когда стало известно, что он использует эхо-локацию при помощи пощелкивания пальцами. К сожалению, парень все-таки умер, проиграв очередную битву с раком.

Алисса Крамер

В 2012 году 14-летняя Алисса Крамер получила известность благодаря способности читать слова задом наперед так же быстро, как и в правильном порядке. Она поведала об этом всему миру в своем Youtube-канале. У девушки - фотографическая память, и она видит в голове слова целиком, а потом с легкостью реорганизует их – на это Алиссе требуется всего секунда. Сама по себе фотографическая память – уже круто, но такая супер способность – просто поразительна!

Трэйвон Бромелл

Этого 19-летнего парня можно смело назвать самым быстрым подростком в мире! в 2015 году на чемпионате США по легкой атлетике Трэйвон пробежал 100 м за 9,84 сек. Он занимает 10-е место среди самых быстрых людей в мире, и 4-е место среди американских спортсменов.

Яп Ханзен

16-летний житель Малайзии — Яп Ханзен – не только имеет фотографическую память, но и может в считанные минуты создать набросок того, что он увидел, в мельчайших деталях. В возрасте 2-х лет у мальчика диагностировали аутизм – у ребенка наблюдались серьезные проблемы с общением, и родители купили ему блокнот и карандаш, чтобы он мог рисовать то, что хочет выразить словами. Яп говорит, что помнит все, что видит в мельчайших деталях, в течение суток. Его способности привлекли внимание общественности, и уже в 13 лет у парня состоялась персональная выставка.

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