При поиске работы необходимо правильно составить резюме, ведь это первое на что обратит внимание работодатель. Но многие соискатели делают ошибки, которые отдаляют их от должности мечты, хотя на первый взгляд, кажется, что в документе все написано правильно.

Каких слов стоит избегать при написании резюме (фото из открытых источников)

"Люблю/хочу"

В резюме можно описать несколькими словами, что вы хотите или ожидаете получить от новой работы. Но в профессиональном мире стоит избегать слова "хочу/люблю". Они выдают некую инфантильность соискателя. Вместо фразы "Люблю учиться" можно использовать более корректное: "Прохожу регулярное обучение" и т. д.

"Презентабельная"

На некоторых должностях это действительно является важным критериям, например, если женщина ищет работу хостес или ресепшиониста. Но даже в таких случаях, стоит избегать в резюме фразы вроде "презентабельная" или "симпатичная". Если вы ищете вакансию, которая завязана на внешности, тогда лучше приложите свою фотографию или портфолио.

"Лучший"

Нет ничего плохого в том, что вы считаете себе лучшим в какой-то сфере, но это довольно смелое заявление и в резюме оно смотрится неуместно. Как показало исследование, такое слово невероятно отталкивает работодателей.

Аббревиатуры

Работодатели вряд ли будут искать в поисковике ваши прежние места работы или учебные заведения, если вы зашифровали их в сложные аббревиатуры. Очень неприятно читать большой текст, где через слово проскакивает "НЧУ", "ГБУ" и т. д.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если перед вами возникла необходимость срочно начать искать работу, то грамотно составленного резюме будет мало. Свои аргументы в пользу принятия именно вас на эту работу следует подкрепить сопроводительным письмом. Как его составить?

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