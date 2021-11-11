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Какие женские черты привлекают мужчин больше всего

Неравнодушны мужчины и к густым волосам

сегодня, 04:10
Автор:

Ольга Чародий
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Американские ученые провели исследования и выяснили, какие черты женского облика являются для противоположного пола наиболее привлекательными. Повезло обладательницам фигуры "песочные часы". Этот типаж телосложения, по мнению большинства мужчин, самый сексуальный, пишет Freudin. Однако для "идеальных" норм необходимо соблюдать определенный коэффициент соотношения талии и бедер. Он равен 0,7. К примеру, если ваша талия объемом – 70 см, то бедра должны быть 100 см.

Какие женские черты привлекают мужчин больше всего

Девушка (фото из открытых источников)

Неравнодушны мужчины и к густым волосам. Особое внимание обращают на брюнеток. Пышная шевелюра у девушки – признак ее хорошего здоровья. Привлекают мужчин не только фигура и лицо, но и тембр. Большинство предпочитает девушки с высоким голосом. Ученые выяснили, что с приближением овуляции голос у женщин становится более высоким, поэтому именно в этот период можно получить больше внимания поклонников.

Напомним, кто переживает разрыв отношений легко, а кто очень болезненно. Психологи выяснили связано ли наше отношение к разводам с тем, как мы воспринимаем себя. Международная группа психологов провела анализ проблем взаимоотношений. Исследователей интересовало, с какими именно проблемами сталкиваются пары, пишет openaccessgovernment. Специалисты проанализировали демографические и психологические характеристики более 184 тысяч человек, которые поделились своими проблемами в отношениях на анонимном онлайн-форуме. Исследователи смогли статистически определить самые распространенные темы. Коммуникативные проблемы оказались наиболее распространенной темой. Почти каждый пятый человек отметил трудности с обсуждением сложных вопросов. Каждый восьмой упомянул о проблеме доверия в отношениях. 




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Источник: https://www.freundin.de/liebe-das-finden-maenner-an-frauen-attraktiv
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