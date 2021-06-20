Каждый человек мечтает стать финансово независимым, но не у всех получается достигнуть этой цели. Психотерапевт Анна Стори говорит, что всему виной может быть наш внутренний голос или "внутренний критик", под влиянием которого у людей формируются определенные привычки, программирующие бедность. Что это за привычки?

Какие привычки могут программировать бедность (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что у одних людей "внутренний критик" звучит тихо и не мешает принимать важные решения, а у других — очень громко, "перекрикивая" логику и интуицию. Например, человек, прислушиваясь к своему внутреннему голосу, боится принимать предложение о новой работе, невзирая на хорошие условия и достойную зарплату. Но его что-то останавливает, и он остается на своем прежнем месте.

Анна Стори объясняет, что "внутренний критик" может "говорить" о том, что все достижения человека — случайность и за чередой удач последует расплата. В итоге начинаются сомнения, страхи, переживания и человек не решается на какой-то шаг.

"Внутренний Критик — это наша ранняя примитивная защита. С самого рождения мы выстраиваем эту "крепость" для выживания в непростом мире взрослых. Проблема в том, что, когда мы сами становимся взрослыми, эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями", — отметила психотерапевт.

По словам Анны Стори, у многих людей формируются привычки, которые программируют их на бедность. К ним относится привычка жалеть себя, на всем постоянно экономить, паниковать, когда заканчиваются денежные средства, и оценивать в них все, что возможно. Люди, впавшие в кредитную зависимость, являются рабами привычки тратить больше, чем зарабатываешь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди стараются экономить, но не всегда делают это правильно. Есть вещи, которые стоят своих денег и помогут вам в дальнейшем сократить расходы. Что это за вещи?

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