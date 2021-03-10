Пять вещей, которые на самом деле экономят ваши деньги

Многие люди стараются экономить, но не всегда делают это правильно. Есть вещи, которые стоят своих денег и помогут вам в дальнейшем сократить расходы. Что это за вещи?

Какие дорогие вещи помогают экономить деньги (фото из открытых источников)

Морозильная камера

Цена на отдельную морозильную камеру бывает разной, но если у вас в морозилке постоянно не хватает места и портятся продукты, то лучше один раз потратиться. Такая техника позволит покупать больше и делать оптовые закупки. Даже готовить можно впрок, ведь любой продукт или блюдо легко поддается заморозке и дальнейшему использованию.

Светодиодные лампы

Если сравнивать их с обычными лампами, то цена светодиодных в несколько раз выше. Но потребляют они на 75% электроэнергии меньше, ну а служат в несколько раз надежнее и дольше.

Энергосберегающие окна

В таких стеклопакетах с внутренней стороны используют теплоотражающее покрытие, а в полости — инертный газ. Оксид серебра, который наносят на само стекло, регулирует температуру в помещении. Получается, при повышенной теплоотдаче вы экономите и на отоплении, и на электроэнергии — в случае, если летом "освежаете" помещение вентилятором или кондиционером.

Вакууматор

Может это устройство и не самое необходимое, но оно позволяет упаковывать продукты в вакуумную пленку. И так они будут дольше сохранять свою свежеть, внешний вид и цвет.

Хорошее постельное белье

Дешевые комплекты постельного белья уже в результате нескольких стирок теряют свой прежний вид, начинают линять и рваться. Лучше купить качественное белье, которое прослужит вам дольше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи мы используем не так, как было задумано.