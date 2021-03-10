Пять вещей, которые на самом деле экономят ваши деньги

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Светлана Шкурупий
Многие
люди стараются экономить, но не всегда делают это правильно. Есть вещи, которые
стоят своих денег и помогут вам в дальнейшем сократить расходы. Что это за вещи?
Какие дорогие вещи помогают экономить деньги (фото из открытых источников)
Морозильная камера
Цена
на отдельную морозильную камеру бывает разной, но если у вас в морозилке
постоянно не хватает места и портятся продукты, то лучше один раз потратиться. Такая
техника позволит покупать больше и делать оптовые закупки. Даже готовить можно
впрок, ведь любой продукт или блюдо легко поддается заморозке
и дальнейшему использованию.
Светодиодные лампы
Если
сравнивать их с обычными лампами, то цена светодиодных в несколько раз выше. Но
потребляют они на 75% электроэнергии меньше, ну а служат
в несколько раз надежнее и дольше.
Энергосберегающие
окна
В таких
стеклопакетах с внутренней стороны используют теплоотражающее покрытие,
а в полости — инертный газ. Оксид серебра, который наносят
на само стекло, регулирует температуру в помещении. Получается,
при повышенной теплоотдаче вы экономите и на отоплении,
и на электроэнергии — в случае, если летом "освежаете"
помещение вентилятором или кондиционером.
Вакууматор
Может
это устройство и не самое необходимое, но оно позволяет упаковывать продукты в
вакуумную пленку. И так они будут дольше сохранять свою свежеть, внешний вид и
цвет.
Хорошее постельное
белье
Дешевые
комплекты постельного белья уже в результате нескольких стирок теряют свой
прежний вид, начинают линять и рваться. Лучше купить качественное белье,
которое прослужит вам дольше.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие вещи мы используем не так, как было
задумано.
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