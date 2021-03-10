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Пять вещей, которые на самом деле экономят ваши деньги

Эти вещи способны облегчить жизнь

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди стараются экономить, но не всегда делают это правильно. Есть вещи, которые стоят своих денег и помогут вам в дальнейшем сократить расходы. Что это за вещи?

Пять вещей, которые на самом деле экономят ваши деньги

Какие дорогие вещи помогают экономить деньги (фото из открытых источников)

Морозильная камера

Цена на отдельную морозильную камеру бывает разной, но если у вас в морозилке постоянно не хватает места и портятся продукты, то лучше один раз потратиться. Такая техника позволит покупать больше и делать оптовые закупки. Даже готовить можно впрок, ведь любой продукт или блюдо легко поддается заморозке и дальнейшему использованию.

Светодиодные лампы

Если сравнивать их с обычными лампами, то цена светодиодных в несколько раз выше. Но потребляют они на 75% электроэнергии меньше, ну а служат в несколько раз надежнее и дольше.

Энергосберегающие окна

В таких стеклопакетах с внутренней стороны используют теплоотражающее покрытие, а в полости — инертный газ. Оксид серебра, который наносят на само стекло, регулирует температуру в помещении. Получается, при повышенной теплоотдаче вы экономите и на отоплении, и на электроэнергии — в случае, если летом "освежаете" помещение вентилятором или кондиционером.

Вакууматор

Может это устройство и не самое необходимое, но оно позволяет упаковывать продукты в вакуумную пленку. И так они будут дольше сохранять свою свежеть, внешний вид и цвет. 

Хорошее постельное белье

Дешевые комплекты постельного белья уже в результате нескольких стирок теряют свой прежний вид, начинают линять и рваться. Лучше купить качественное белье, которое прослужит вам дольше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи мы используем не так, как было задумано.


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Источник: https://woman.rambler.ru/home/45612879-9-dorogih-veschey-kotorye-na-samom-dele-moschno-ekonomyat-vashi-dengi/
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