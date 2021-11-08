Какие полезные привычки стоит перенять у миллионеров

У каждого человека есть ряд привычек, которые формируют его образ жизни. И хорошо, когда они все направлены на то, чтобы добиться успеха и улучшить свое положение. Писатель Томас Корли рассказал, что в течение 5 лет изучал привычки 117 миллионеров, заработавших свой капитал самостоятельно. Он перечислил несколько ежедневных ритуалов, которые стоит перенять у этих людей.

Привычки миллионеров (фото из открытых источников)

Регулярно читать

Эксперт говорит, что около 88% миллионеров регулярно читают и делают это не для развлечения, а для саморазвития. Несложно 30-40 минут в день уделить чтению книг, чтобы приобрести новые знания. При чем, чаще всего богатые люди читают либо биографии успешных людей, либо книги, посвященные развитию личности.

Заниматься спортом

Спорт — неотъемлемая часть нашей жизни и приблизительно 75% миллионеров, как говорит Корли, ежедневно по 30 минут занимаются аэробными упражнениями: бегом, ходьбой, ездой на велосипеде и т. д. Кардио нагрузки полезны как для физического состояния, так и для мозга.

Общаться с успешными людьми

Миллионеры окружают себя целеустремленными, оптимистичными и решительными людьми, которые направлены на свое развитие и успех. А вот от людей, которые несут негатив и вечно чем-то недовольны, стоит держаться подальше.

Формулировать мечты

Если хотите, чтобы ваши мечты и цели сбывались, тогда стоит научиться их правильно формулировать и визуализировать. В деталях опишите свое будущее, представляя, что вы получили все, что хотели. Такая техника помогает сосредоточиться на своих целях.

Рано вставать

Большая часть миллионеров, за привычками которых следил Корли, начинали свое утро как минимум за 3 часа до начала рабочего дня. Так они боролись с неизбежными задержками, как например, затянувшаяся встреча или пробки на дорогах. Плюс ко всему, они успевали за день совершить много важных дел.

Иметь несколько источников дохода

Люди, которые самостоятельно добились успеха, никогда не полагались на один источник дохода. Они делали все возможное, чтобы развить несколько денежных потоков. 65% опрошенных миллионеров имели минимум 3 источника дохода, которые они создали до того, как заработали свой первый миллион.

Не следовать за большинством

Писатель считает, что неспособность отделить себя от толпы — причина, по которой большинство людей никогда не достигает успеха. Успешные и богатые люди не следуют за большинством, они создают собственные группы и вовлекают в них последователей.

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