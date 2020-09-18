Какейбо: чему нас может научить японское искусство экономии денег

Какейбо – эта самая обычная тетрадь, в которой нужно вести свои доходы и расходы. Этот метод появился в Японии достаточно давно, и жители этой страны пользуются им на протяжении всей своей жизни. Об этом пишет издание dialogueparty.

Японский метод экономии денег. Фото: unsplash

Всю суть этого способа можно описать довольно легко – нужно постоянно отслеживать сколько вы зарабатываете и тратите. Это необходимо делать для того, чтобы научиться увеличивать свой доход.

Вся специфика какейбо заключается в том, что записи нужно делать исключительно от руки, чтобы в процессе анализировать и более осознанно подходить к этому вопросу. Японцы уверены, что такая техника позволяет избежать необдуманных покупок. А если же мысли о какой-то вещи не покидают вас уже несколько дней, значит она вам действительно нужна, и вы можете ее купить.

Записывание своих расходов и доходов в обычной тетради научит вас осознанно относится к вещам и потреблению вещей. Но также японцы говорят, что лучшая система бюджета та, которая подходит именно вам. Потому что все люди разные, и то, что для одного окажется полезным, для другого может оказаться неприемлемым. В любом случае, стоит попробовать, чтобы это понять.

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