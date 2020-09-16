Ключевой навык, который необходим для зарабатывания денег

Вопрос о деньгах всегда остается актуальным, потому что кто-то хочет пробить свой финансовый потолок, кто-то – научиться копить средства. Специалист по тайм-менеджменту Анна Всехсвятская рассказала, что мешает зарабатывать больше. Об этом пишет издание segodnya.

Как заработать деньги. Фото: unsplash

Эксперт говорит о том, что для начала нужно построить с деньгами серьезные отношения. Оптимально тратить, сохранять, генерировать и, конечно же, преумножать – все это необходимо знать и уметь, уверена Анна.

Человек, который намерен увеличить свой доход, должен также научиться видеть вокруг себя множество возможностей, чтобы использовать их себе во благо. Это один из главных навыков, который поможет улучшить свое материальное состояние. Для этого лучше развернуть свой кругозор на 360 градусов и приятно удивиться от того, как много в мире есть финансовых возможностей.

Анна даже привела несколько реальных примеров из жизни. Ситуация номер 1: человек, который каждое утро гуляет со своей собакой, может иметь дополнительный заработок, взяв на прогулку еще и собаку соседа.

Ситуация номер 2: Девушка, которая следит за всеми новинками моды и может за считанные минуты найти классную одежду, легко станет личным консультантом. Потому что для многих людей шопинг – это настоящая пытка.

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