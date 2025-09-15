logo

Как сказать "леска" по-украински: правильное название знают не все
НОВОСТИ

Как сказать "леска" по-украински: правильное название знают не все

Правильный перевод слова "леска"

15 сентября 2025, 17:20
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинцы все больше обращают внимание на русизмы. И если определенные слова не вызывают большого труда, то перевод некоторых, казалось бы простых, слов знают не все.

Как сказать "леска" по-украински: правильное название знают не все

Леска. Фото из открытых источников

К примеру, слово "леска" — крепкая нить, с которой знаком, пожалуй, каждый. Ее используют для рыбалки, создания украшений и т.д. Как правильно назвать леску по-украински, рассказываем подробнее.

Существуют варианты, которые больше адаптируют русское слово, называют “льоска” або “ліска”. Однако с точки зрения литературного языка они неправильны, пишет издание Oboz. Отмечается, что крепкую нить, и не только для рыбалки, на украинском языке правильно называть словом "волосінь". Это, как пишет СМИ, очень логичное название, ведь до изобретения синтетических материалов такие нити делали, сплетая между собой крепкие лошадиные волосы.

Вот как употребляется слово "волосінь" на практике:

  • Він прив’язав до волосіні новий гачок і вирушив на риболовлю.

  • Ходімо купимо тоненької волосіні на нові намиста.

"Примечательно, что слово "ліска" в украинском языке тоже существует, но оно имеет совсем другое значение. Им обозначают плетеное ограждение — в таком случае оно является уменьшительной формой от слова "леса". Также леской могут называть орешник или трость, изготовленную из ее древесины", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что слово "кладовка" нередко используют в быту. Так называют небольшую комнату или помещение, где хранятся разные вещи: консервация, инструменты, сезонная одежда или вещи, которыми пользуются время от времени. Однако это русское слово, и на украинском такое помещение следует называть "комора".




Источник: https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/yak-bude-ukrainskoyu-leska-pereklad-znayut-ne-vsi.htm
