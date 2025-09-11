Как правильно называть чизкейк по-украински: ТОП названий популярного десерта

Популярный десерт из нежной творожной начинки на основе печенья или теста называют "чизкейк". Это заимствованное слово и в украинском языке есть свои соответствия.

Чизкейк. Иллюстративное фото

Название чизкейк (cheesecake) пришло с английского языка, cheese – сыр, cake – пирожное, пишет издание "РБК-Украина". Его готовят из творожной, обычно сладкой смеси и перетертого печенья или крекеров. В оригинальном рецепте для чизкейка выпекают основу из бисквита.

В украинском языке есть несколько соответствий этому названию – в зависимости от региона и способа приготовления.

Сырный пляцок – популярное название в Западной Украине. Это тонкий или слоеный пирог с начинкой.

Сырник – традиционное название для десерта из сыра. Он больше ассоциируется с домашней выпечкой и может касаться как запеченного чизкейка, так и маленьких порционных сырников в форме пирожных.

Сырный десерт или творожная запеканка – такие названия подходят для современных вариантов без выпечки или с желейной основой.

