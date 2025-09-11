logo

BTC/USD

116074

ETH/USD

4726.05

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Как правильно называть чизкейк по-украински: ТОП названий популярного десерта
commentss НОВОСТИ Все новости

Как правильно называть чизкейк по-украински: ТОП названий популярного десерта

Украинские соответствия названию популярного десерта

11 сентября 2025, 14:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Популярный десерт из нежной творожной начинки на основе печенья или теста называют "чизкейк". Это заимствованное слово и в украинском языке есть свои соответствия.

Как правильно называть чизкейк по-украински: ТОП названий популярного десерта

Чизкейк. Иллюстративное фото

Название чизкейк (cheesecake) пришло с английского языка, cheese – сыр, cake – пирожное, пишет издание "РБК-Украина". Его готовят из творожной, обычно сладкой смеси и перетертого печенья или крекеров. В оригинальном рецепте для чизкейка выпекают основу из бисквита.

В украинском языке есть несколько соответствий этому названию – в зависимости от региона и способа приготовления.

Сырный пляцок – популярное название в Западной Украине. Это тонкий или слоеный пирог с начинкой.

Сырник – традиционное название для десерта из сыра. Он больше ассоциируется с домашней выпечкой и может касаться как запеченного чизкейка, так и маленьких порционных  сырников в форме пирожных.

Сырный десерт или творожная запеканка – такие названия подходят для современных вариантов без выпечки или с желейной основой.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что слово "кладовка" нередко используют в быту. Так называют небольшую комнату или помещение, где хранятся разные вещи: консервация, инструменты, сезонная одежда или вещи, которыми пользуются время от времени.

Однако языковеды отмечают, что слова "кладовка" — это русизм, в украинском литературном языке этого слова нет.

Самый распространенный и самый точный вариант – комора. От него происходит и профессиональное название – комірник, то есть человек, отвечающий за сохранность имущества или запасов. Также в украинском языке много других слов, которыми можно заменить слово "кладовка".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/sirpirig-plyatsok-i-tilki-k-mozhna-nazivati-1756247725.html
Теги:

Новости

Все новости