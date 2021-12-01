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Как перестать откладывать все дела на «потом»

Психолог Татьяна Павлова назвала эффективный способ борьбы с прокрастинацией - склонностью человека к постоянному откладыванию дел «на потом»

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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С прокрастинацией в той или иной форме сталкивался, пожалуй, каждый. Это склонность человека откладывать свои дела "на потом" и бороться с ней бывает сложно. Но психолог Татьяна Павлова подсказала один из способов.

Как перестать откладывать все дела на «потом»

Как перестать все откладывать (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что привычка постоянно откладывать дела на "завтра" может привести не только к профессиональным трудностям, но и психологическим последствиям. Для того чтобы справиться с прокрастинацией психолог предложила простой, но от того не менее действенный подход.

Татьяна Павлова рекомендуется любое дело, которое вызывает лень или скуку, начинать выполнять сначала плохо. Например, если вы не можете заставить себя пойти на длительную тренировку, начните сначала выполнять ее с минимальными усилиями: медленно, непродолжительно, не напрягаясь. Со временем тренировка станет более качественной, главное — начать. То же самое касается и выполнения любого другого задания. 

"Интересно здесь то, что сделать сразу хорошо может быть плохо, так как в этом случае вы становитесь закрытыми для изменений и демотивированы для дальнейших действий", — пояснила эксперт.

В случае, если человек понимает, что дело будет стоить ему минимальных усилий, он начинает сдвигаться с мертвой точки размышлений о предстоящем процессе и начинает его выполнять.

Напомним, что американские ученые провели масштабное исследование и пришли к выводу, что привычка откладывать все дела "на потом" развивается у человека еще с самого детства. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что каждый человек заинтересован в постоянном саморазвитии и личностном росте. Есть определенные увлечения, которые помогают получить новые знания и опыт, а также "прокачивают" наш ум. Чем же стоит заняться?


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/128212-psiholog-rasskazala-kak-perestat-otkladyvat-dela-na-potom.html
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