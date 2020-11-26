Еще больше интересных фактов о вине

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Диденко Светлана
Издание "Комментарии" ранее сообщало об интересных фактах, касающихся вина. Еще больше фактов об этом алкогольный напиток, узнавайте ниже.
Фото с открытых источников
1. Средний возраст дуба, который используют для изготовления винных бочек во Франции, составляет 170 лет.
2. В мире существует 10 тысяч сортов винограда, которые используются в виноделии.
3. Европейские вина получают свое название согласно географическому расположению виноградников, тогда как другие — по сортам винограда.
4. В Италии установлен бесплатный винный фонтан, который работает круглосуточно. Фонтан находится в городе Ортона, в итальянском районе Абруццо.
5. Если добавить соль в ведерко со льдом, то белое вино и шампанское остынет быстрее.
6. Ойнофобия - это страх или сильная ненависть к вину.
7. Чем холоднее вино, тем больше его сладость уменьшается. Если подогреть красное вино, оно потеряет свой фруктовый вкус.
8. Все вино хранится при одинаковой температуре, но красные и белые вина употребляют при разных температурах.
9. В большинстве жидкостей для полоскания рта больше алкоголя, чем в вине.
10. Некоторые названия вин мы читаем неправильно и не догадываемся, из-за особенностей в произношении французских слов и звуков.
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