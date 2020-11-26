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Еще больше интересных фактов о вине

Факты, о интересный алкогольный напиток, о которых мало кто знает

сегодня, 03:00
Автор:

Диденко Светлана

Издание "Комментарии" ранее сообщало об интересных фактах, касающихся вина. Еще больше фактов об этом алкогольный напиток, узнавайте ниже.

Еще больше интересных фактов о вине

Фото с открытых источников

1. Средний возраст дуба, который используют для изготовления винных бочек во Франции, составляет 170 лет.

2. В мире существует 10 тысяч сортов винограда, которые используются в виноделии.

3. Европейские вина получают свое название согласно географическому расположению виноградников, тогда как другие — по сортам винограда.

4. В Италии установлен бесплатный винный фонтан, который работает круглосуточно. Фонтан находится в городе Ортона, в итальянском районе Абруццо.

5. Если добавить соль в ведерко со льдом, то белое вино и шампанское остынет быстрее.

6. Ойнофобия - это страх или сильная ненависть к вину.

7. Чем холоднее вино, тем больше его сладость уменьшается. Если подогреть красное вино, оно потеряет свой фруктовый вкус.

8. Все вино хранится при одинаковой температуре, но красные и белые вина употребляют при разных температурах.

9. В большинстве жидкостей для полоскания рта больше алкоголя, чем в вине.

10. Некоторые названия вин мы читаем неправильно и не догадываемся, из-за особенностей в произношении французских слов и звуков.

Напомним, "Комментарии" сообщали о рецепте, который помогает от простуды.


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Источник: https://www.thesouthafrican.com/food/drinks/wine/fun-facts-wine-trivia/
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