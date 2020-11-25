Помогает от простуды: рецепт согревающего сбитня с медом

В холодную погоду можно согреваться не только чаем или глинтвейном, но еще ароматным и невероятно полезным медовым сбитнем. Этот напиток обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, поэтому быстро избавит от простуды, укрепит иммунитет и поможет восстановить силы. Что нужно для рецепта?

фото из открытых источников

Ингредиенты: 150 г меда, 100 г сахара, 1 л. воды, 2 гвоздики, 1 лавровый лист, 1 шт. корицы, щепотка кардамона и острого красного перца, 1 ч. л. натертого имбиря, 100 мл яблочного сока.

Способ приготовления: возьмите небольшую кастрюлю, налейте воду, поставьте на огонь и ждите пока закипит. После добавьте сахар, мед и размешивайте до полного растворения ингредиентов. Далее добавьте лавровый лист, гвоздику, корицы и другие специи, которые указаны в рецепте. Кипятите на слабом огне минут 10-15.

Далее добавьте в горячий напиток яблочный сок (лучше – свежевыжатый). Дайте ему настояться пару минут и разливайте по чашкам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как в домашних условиях приготовить вкусный и ароматный горячий шоколад.

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