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10 интересных фактов о вине

Факты, об интересном алкогольном напитке, о которых мало кто знает

сегодня, 03:00
Автор:

Диденко Светлана

Первое упоминание о вине датировано еще в VI тысячелетием до нашей эры. Сегодня напиток изучают ученые по всему миру, знание которых позволяет создать целый список необычных фактов об этом алкогольный напиток.

10 интересных фактов о вине

Фото с открытых источников

1. Самой старой сохраненной бутылке вина почти 1700 лет. Она датируется 325 годом н. е. Сейчас бутылка выставляется в музее в Шпайер, Германия.

2. На "Титанике" находится старейшая винная коллекция в мире. Несмотря на состояние обломков и глубину, бутылки все еще цели.

3. Бутылка для вина была изобретена в Англии сэром Кенельмом Дигби (1603-1665). Ранее вино хранили в мешках из козьей кожи, пока изобретатель не создал стеклянный темно-зеленый сосуд.

4. Обычай "пить за свое здоровье" был еще в Древней Греции, когда хозяин всегда выпивал первую чашку вина, чтобы показать гостям, что вино не отравлено.

5. Традиция произносить тост зародилась в Древнем Риме. Во время чоканья брызги вина попадали из одного бокала в другой. Вино смешивалось и вероятность того, что кто-то намерен отравить гостей снижалась.

6. Древние римляне считали, что различные заправки были важнее чем вкус вина. Они часто добавляли рыбный соус, а также чеснок, абсент и даже свинец.

7. В Древнем Риме женщинам было запрещено пить вино. Если муж застал жену, которая пьет вино, он имел право убить её

8. Запах молодого вина называется "ароматом", тогда как более зрелое вино имеет "букет".

9. Женщины лучшие дегустаторы вина, поскольку они имеют лучший нюх.

10. Не все вина становятся лучше с возрастом. На самом деле 90% из них следует потреблять в течение первого года после производства.

Напомним, издание "Комментарии" писали о малоизвестных фактах об аллергии на арахис, которые нужно знать.


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Источник: https://www.thesouthafrican.com/food/drinks/wine/fun-facts-wine-trivia/
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