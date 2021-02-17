Отпуск в Турции: какой район Аланьи предпочесть для отдыха

Уже задумываетесь, какую страну посетить в 2021 году?

Аланья. Фото: kuku.travel

Утренняя Аланья прекрасна – город просыпается, пляжи готовятся ко встрече с туристами, везде пахнет свежеиспеченным хлебом, готовится утренний чай.

Курортный город Турции Аланья состоит из многих районов. Туристическая часть начинается с района Окурджалар, который расположен в 30 км от Аланьи – это зона прибрежных 5-ти звездочных дорогих отелей, у каждого из которых свой пляж. За Окурджаларом находится Инжекум, выделяющийся среди других замечательным песчаным пляжем, который в Аланьи называют "золотыми песками". В Инжекуме расположена школа дайвинга, где можно понырять с аквалангами и увидеть морских черепах.



Следом идет Авсаллар. Хоть это и туристический район города, сейчас он очень активно застраивается различными комплексами и резиденциями. Следующий район – Конаклы. Этот район расположен ближе всего к Аланьи (15 минут на автобусе) и является самым большим шопинг-центром. Уже за Конаклы начинается и сама Алания со своими жилыми кварталами и микрорайонами.

В Аланьи также находятся городские отели. Большинство из них не пляжные — отели расположены через дорогу от моря. Многие из них закрываются на зиму, но в сезон радушно принимают туристов – с апреля до конца октября – середины ноября.

Аланья тянется вдоль морского побережья, фактически это город, состоящий из трех параллельных улиц и трех главных дорог со множеством перпендикулярных пересечений, которые тянутся по направлению от моря к горам. Сориентироваться в этом городе не составит никакого труда любому приезжему.

Для тех, кто любит всегда находиться в центре и гуще событий, быть в близости от культурных и исторических достопримечательностей и ценностей — прекрасно подойдет для отдыха ритмичный центр Аланьи. Тут расположены музеи и архитектурные памятники, на центральной улице города находится большое количество магазинов, ресторанов, ночных клубов и дискотек.

В спальном районе города Оба находятся две турецких школы-колледжа, большие резиденции с крытыми и открытыми бассейнами и фитнес-центрами, которые как можно снять в аренду для летнего отдыха, так и приобрести в качестве недвижимости.

Тосмур раньше был окраиной Аланьи, в этом районе города очень много социального жилья. Тут находится туристическая достопримечательность – горная река Дим-Чай, на разных уровнях которой находятся ресторанчики и зоны для пикника.

Махмутлар – это мини-город в Аланьи, является самым большим районом. В основном этот район русскоговорящий. Махмутлар наиболее близок к морю – ближайшие жилые дома (турецкие резиденции со своей прилегающей территорией, бассейном и кортом) находятся всего в 300 м от берега моря.

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