Отпуск в Турции: какой район Аланьи предпочесть для отдыха

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Седлецкая Татьяна
Уже задумываетесь, какую страну посетить в 2021 году?
Аланья. Фото: kuku.travel
Утренняя Аланья прекрасна – город просыпается, пляжи готовятся ко встрече с туристами, везде пахнет свежеиспеченным хлебом, готовится утренний чай.
Курортный город Турции Аланья состоит из многих районов. Туристическая часть начинается с района Окурджалар, который расположен в 30 км
от Аланьи – это зона прибрежных 5-ти звездочных дорогих отелей, у каждого из
которых свой пляж. За Окурджаларом находится Инжекум, выделяющийся среди других замечательным песчаным пляжем,
который в Аланьи называют "золотыми песками". В Инжекуме расположена школа
дайвинга, где можно понырять с аквалангами и увидеть морских черепах.
Следом идет Авсаллар.
Хоть это и туристический район города, сейчас он очень активно застраивается
различными комплексами и резиденциями. Следующий район – Конаклы. Этот район расположен ближе всего к Аланьи (15 минут на
автобусе) и является самым большим шопинг-центром. Уже за Конаклы начинается и
сама Алания со своими жилыми кварталами и микрорайонами.
В Аланьи также находятся городские отели. Большинство из
них не пляжные — отели расположены через дорогу от моря. Многие из них
закрываются на зиму, но в сезон радушно принимают туристов – с апреля до конца
октября – середины ноября.
Аланья тянется вдоль морского побережья, фактически это
город, состоящий из трех параллельных улиц и трех главных дорог со множеством
перпендикулярных пересечений, которые тянутся по направлению от моря к горам. Сориентироваться
в этом городе не составит никакого труда любому приезжему.
Для тех, кто любит всегда находиться в центре и гуще
событий, быть в близости от культурных и исторических достопримечательностей и
ценностей — прекрасно подойдет для отдыха ритмичный центр Аланьи. Тут расположены музеи и архитектурные памятники, на
центральной улице города находится большое количество магазинов, ресторанов,
ночных клубов и дискотек.
В спальном районе города Оба находятся две турецких школы-колледжа, большие резиденции с
крытыми и открытыми бассейнами и фитнес-центрами, которые как можно снять в
аренду для летнего отдыха, так и приобрести в качестве недвижимости.
Тосмур раньше был
окраиной Аланьи, в этом районе города очень много социального жилья. Тут
находится туристическая достопримечательность – горная река Дим-Чай, на разных
уровнях которой находятся ресторанчики и зоны для пикника.
Махмутлар – это мини-город в
Аланьи, является самым большим районом. В основном этот район русскоговорящий.
Махмутлар наиболее близок к морю – ближайшие жилые дома (турецкие резиденции со
своей прилегающей территорией, бассейном и кортом) находятся всего в 300 м от
берега моря.
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