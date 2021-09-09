Эксперты назвали признаки сексуальной несовместимости с партнером

Если у вас со второй половинкой разные желания и в отношениях есть интимная напряжение, то вы можете быть сексуально несовместимы. Вот красные флажки, на которые стоит обратить внимание. Если вы находитесь в отношениях, где спорите насчет секса или чувствуете недовольными, то это указывает на интимную несовместимость. Конечно, даже люди с разным либидо могут идеально сочетаться в постели, если учитывать предпочтения друг друга, передает Daily Star.

Отношения (фото из открытых источников)

Поэтому эксперты из секс-шопа Pulse & Cocktails рассказали о признаках сексуальной несовместимости. Проще говоря, чтобы быть с кем-то совместным, стоит нужно хорошо общаться с этим человеком и наслаждаться ее компании. Когда же речь идет об интимной совместимость, то это не просто одинаковые предпочтения в постели.

Конечно же, в списке есть и другие вещи, среди которых чувство юмора или физическое влечение. Но в крепких сексуальных отношениях следует учитывать и такие аспекты, как индивидуальные базовые ценности, потребности и желания.

Иногда, если физическое совместимость подвергается сомнению, то это вызывает неуверенность и в других деталях отношений. Если вы спрашивали себя "ли этот человек меня привлекает? Действительно ли это нормально для нас?", То не все потеряно. Эксперты считают, что над совместимостью можно работать. Конечно, нужны усилия обеих сторон. Есть несколько вещей, которые помогут восстановить отношения, и на первом месте стоит общение. После интима не лишним будет обдумать и обсудить, что понравилось, а что лучше избегать. Открытость действительно важна. Физическое влечение можно усилить и поиском новых сексуальных приключений, с которыми помогут игрушки и усиливать.

Напомним, если ваш секс был очень страстным и возбуждающим, то некоторые действия, совершенные сразу после него, могут быстро развеять предыдущие впечатления. Эксперты рассказали, чего лучше не делать после занятий любовью, если не хотите испортить отношения с партнером.





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