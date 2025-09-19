logo

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Десять украинских слов, которые большинство считает суржиком
commentss НОВОСТИ Все новости

Десять украинских слов, которые большинство считает суржиком

Какие украинские слова часто ошибочно считают суржиком

19 сентября 2025, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинцы с началом полномасштабной российской агрессии стали больше общаться на украинском. И некоторые редко употребляемые слова могут показаться суржиком, однако это не так.

Десять украинских слов, которые большинство считает суржиком

Украинский язык. Иллюстративное фото

Такие слова звучат диалектно, однако их фиксируют словари и правописание, поэтому это полноправная часть украинского литературного языка, пишет издание "РБК-Украина".

"Гойдалка" – конструкция, которую устанавливают на детской площадке. А вот слово "качеля" – это калька из русского.

"Гостинець" – это настоящее украинское слово. Оно имеет несколько значений – подарок, который принесли гости, а также дорога.

"Мерщій" - украинское слово имеет значение — "быстрее".

"Крамниця" – этому слову очень много лет и оно действительно украинское. А вот "магазин" — заимствованное.

"Надибати" - "случайно встретить". Молодежь часто употребляет его, когда хочет похвастаться чем-нибудь, что было случайно найдено.

"Криниця" – настоящее, украинское и литературное слово. А совсем не "колодец".

"Бевзь" – имеет значение – неумеха, дурачок.

"Каганець" – слово известное еще с казацких времен и оно действительно украинское.

"Курява" - используется, чтобы описать поднятую пыли, облачко пыли.

"Ятка" – небольшой магазинный прилавок или открытый киоск.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы все больше обращают внимание на русизмы. И если определенные слова не вызывают большого труда, то перевод некоторых, казалось бы простых, слов знают не все.

К примеру, слово "леска" — крепкая нить, с которой знаком, пожалуй, каждый. Ее используют для рыбалки, создания украшений и т.д. Как правильно назвать "леску" на украинском языке знают не все.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/10-ukrayinskih-sliv-ki-vi-tochno-plutali-1756769839.html
Теги:

Новости

Все новости