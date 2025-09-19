Десять украинских слов, которые большинство считает суржиком

Украинцы с началом полномасштабной российской агрессии стали больше общаться на украинском. И некоторые редко употребляемые слова могут показаться суржиком, однако это не так.

Украинский язык. Иллюстративное фото

Такие слова звучат диалектно, однако их фиксируют словари и правописание, поэтому это полноправная часть украинского литературного языка, пишет издание "РБК-Украина".

"Гойдалка" – конструкция, которую устанавливают на детской площадке. А вот слово "качеля" – это калька из русского.

"Гостинець" – это настоящее украинское слово. Оно имеет несколько значений – подарок, который принесли гости, а также дорога.

"Мерщій" - украинское слово имеет значение — "быстрее".

"Крамниця" – этому слову очень много лет и оно действительно украинское. А вот "магазин" — заимствованное.

"Надибати" - "случайно встретить". Молодежь часто употребляет его, когда хочет похвастаться чем-нибудь, что было случайно найдено.

"Криниця" – настоящее, украинское и литературное слово. А совсем не "колодец".

"Бевзь" – имеет значение – неумеха, дурачок.

"Каганець" – слово известное еще с казацких времен и оно действительно украинское.

"Курява" - используется, чтобы описать поднятую пыли, облачко пыли.

"Ятка" – небольшой магазинный прилавок или открытый киоск.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы все больше обращают внимание на русизмы. И если определенные слова не вызывают большого труда, то перевод некоторых, казалось бы простых, слов знают не все.

К примеру, слово "леска" — крепкая нить, с которой знаком, пожалуй, каждый. Ее используют для рыбалки, создания украшений и т.д. Как правильно назвать "леску" на украинском языке знают не все.