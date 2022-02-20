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Дело не в интеллекте: какими главными качествами обладают миллиардеры

Эксперты банка UBS и консалтинговой компании PwC рассказали о трех основных качествах, которые отличают миллиардеров от остальных людей

сегодня, 20:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Достигнуть финансового благополучия хотят все, но не у каждого это получается, поэтому многие люди задаются вопросом, а в чем же секрет богатства? Представители банка UBS и консалтинговой компании PwC при подготовке доклада о долларовых миллиардерах, выяснили, какими тремя общими чертами обладают успешные люди.

Дело не в интеллекте: какими главными качествами обладают миллиардеры

Названы три главных качества миллиардеров (фото из открытых источников)

Как ни странно, но по словам экспертов, высокий уровень IQ не входит в этот список. За успех, как оказалось, в первую очередь, отвечает умение рисковать, сосредоточенность на бизнесе и решительность.

Аналитики отметили, что эти главные качества формируют "эффект миллиардера", который заключается в том, что доходность акций компании миллиардеров в 2 раза выше, чем в среднем по рынку.

Напомним, Джефф Безос сегодня является одним из самых богатых людей, потому что его состояние оценивается в 200 миллиардов долларов. Он начинал с онлайн-магазина Amazon в собственном гараже, и тогда даже представить не мог, на каких вершинах сможет оказаться. В одном из интервью миллиардер рассказал, какие люди могут достичь успеха в бизнесе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что каждый человек мечтает стать успешным и финансово независимым, но удается это не многим. В чем же причина? Может нужно взглянуть на свои привычки, ведь некоторые из них способны "тормозить" развитие бизнеса.

Читай также, что мужчина всегда должен быть уверен в себе. Только тогда он сможет достичь своей цели: построить замок, победить дракона и спасти принцессу. Но эта уверенность нарабатывается долгим и упорным трудом. Какие качества нужно развивать, чтобы предстать перед другими людьми сильным и уверенным мужиком?


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Источник: https://rb.ru/story/billionaires-traits/
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