Дело не в интеллекте: какими главными качествами обладают миллиардеры

Достигнуть финансового благополучия хотят все, но не у каждого это получается, поэтому многие люди задаются вопросом, а в чем же секрет богатства? Представители банка UBS и консалтинговой компании PwC при подготовке доклада о долларовых миллиардерах, выяснили, какими тремя общими чертами обладают успешные люди.

Названы три главных качества миллиардеров (фото из открытых источников)

Как ни странно, но по словам экспертов, высокий уровень IQ не входит в этот список. За успех, как оказалось, в первую очередь, отвечает умение рисковать, сосредоточенность на бизнесе и решительность.

Аналитики отметили, что эти главные качества формируют "эффект миллиардера", который заключается в том, что доходность акций компании миллиардеров в 2 раза выше, чем в среднем по рынку.

Напомним, Джефф Безос сегодня является одним из самых богатых людей, потому что его состояние оценивается в 200 миллиардов долларов. Он начинал с онлайн-магазина Amazon в собственном гараже, и тогда даже представить не мог, на каких вершинах сможет оказаться. В одном из интервью миллиардер рассказал, какие люди могут достичь успеха в бизнесе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что каждый человек мечтает стать успешным и финансово независимым, но удается это не многим. В чем же причина? Может нужно взглянуть на свои привычки, ведь некоторые из них способны "тормозить" развитие бизнеса.

Читай также, что мужчина всегда должен быть уверен в себе. Только тогда он сможет достичь своей цели: построить замок, победить дракона и спасти принцессу. Но эта уверенность нарабатывается долгим и упорным трудом. Какие качества нужно развивать, чтобы предстать перед другими людьми сильным и уверенным мужиком?

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