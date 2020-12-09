Миллионер бы этого не сделал: 5 привычек, которые мешают разбогатеть

Каждый человек мечтает стать успешным и финансово независимым, но удается это не многим. В чем же причина? Может нужно взглянуть на свои привычки, ведь некоторые из них способны "тормозить" развитие бизнеса.

какие привычки мешают разбогатеть / фото: unsplash

Давать волю эмоциям при управлении финансами

Успешные бизнесмены умеют контролировать свои эмоции, ведь они могут серьезно влиять на принятие решений. У богатого человека всегда есть четко продуманный план, которому он следует при любых обстоятельствах. Инвестиции, сбережения, расходы — все это расписано и автоматизировано. И такая привычка, на самом деле, помогает бизнесмену избежать лишних трат в случае импульсивных решений.

Смотреть на цену, а не на ценность

Прежде, чем купить какую-то вещь многие люди смотрят на ценник. Но человек, который хочет быть успешным, будет смотреть глубже и постарается всегда анализировать, например, соответствует ли цена продукта его качеству. Богатые люди предпочитают купить что-то один раз, чтобы потом в течение года не тратиться на ремонт.

Считать себя сказочно богатым

Успешные люди не ведут себя так, словно им позволено все, потому что у них много денег. На самом деле, нельзя так расслаблено относится к собственным средствам и тратить их на лево и право. Научитесь экономить деньги на более важные, глобальные расходы, не распыляясь на ненужную роскошь.

Воспринимать зарплату как единственный источник дохода

Одной зарплаты мало для того, чтобы стать богатым. Нужно иметь несколько источников дохода, между которыми вы будете правильно распределить инвестиции. Это может быть основная работа, собственный бизнес или фриланс, фондовый рынок, инвестиции в недвижимость или другие активные и пассивные способы заработка.

Бояться рисковых целей

Как добиться определенных целей, если вы боитесь рисковать? Если хотите чего-то достичь, тогда ставьте перед собой правильные задачи, формулируйте их четко, а еще лучше — записывайте. И обязательно составьте план, как приди к этой цели, пусть и маленькими шажками.

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