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Что делать, если все валится из рук: эксперт рассказала об эффективном методе

Есть простое действие, которое заставит вас снова поверить в свои силы

сегодня, 15:38
Автор:

Любовь Блажко

Эксперт по питанию с 10-летним стажем Надежда Андреева разбирается не только в том, почему не стоит забывать о травах и специях зимой. Она также рассказала, что делать, если пропало вдохновение и все планы рушатся снова и снова. 

Что делать, если все валится из рук: эксперт рассказала об эффективном методе

Что делать, если все валится из рук. Фото: rbc.ua

Согласно ее словам, когда сложилась такая ситуация, что все валится из рук и куда-то пропала энергия, то унывать точно не нужно. Лучше на некоторое время отпустить эту ситуацию и смириться с таким положением вещей. 

А когда вы почувствуете себя немного лучше – пришло время строить большие планы. Надежда уверена, что именно планирование и четкая постановка целей помогут сохранить внутренний оптимизм и не потерять веру в себя. Ведь, как это часто бывает, что даже самые успешные и богатые бизнесмены переживают трудные времена. Но они ценят их, потому что только благодаря таким испытаниям и падениям человек приобретает ценный жизненный опыт. 

"Прислушайтесь к себе и своим глубинным желаниям. Истинные цели и намерения раскрывают себя, когда мы готовы слушать свое сердце. Дайте себе время и разрешение. Прислушайтесь к интуиции", — сказала Андреева. 

Также не стоит забывать о том, что возможно у вас сейчас такой период в жизни: когда нужно полное затишье, чтобы услышать себя и свои желания. Такие моменты несомненно необходимы, ведь только так человек понимает, что для него все так же остается главным в жизни, а что уже давно потеряло свою ценность, резюмировала специалист. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как пережить локдаун. Жесткий локдаун, который нам обещают в январе, может стать причиной психических расстройств у общества. Но есть эффективный способ борьбы, который поможет этого не допустить. Об этом заявил клинический психолог Олег Чабан в эфире "Украина 24". 


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Источник: https://lite.rbc.ua/rus/eda/dayte-sebe-vremya-spetsialist-rasskazala-1608566257.html
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