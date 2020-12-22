Что делать, если все валится из рук: эксперт рассказала об эффективном методе

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Любовь Блажко
Эксперт по питанию с 10-летним стажем Надежда Андреева разбирается не только в том, почему не стоит забывать о травах и специях зимой. Она также рассказала, что делать, если пропало вдохновение и все планы рушатся снова и снова.
Что делать, если все валится из рук. Фото: rbc.ua
Согласно ее словам, когда сложилась такая ситуация, что все валится из рук и куда-то пропала энергия, то унывать точно не нужно. Лучше на некоторое время отпустить эту ситуацию и смириться с таким положением вещей.
А когда вы почувствуете себя немного лучше – пришло время строить большие планы. Надежда уверена, что именно планирование и четкая постановка целей помогут сохранить внутренний оптимизм и не потерять веру в себя. Ведь, как это часто бывает, что даже самые успешные и богатые бизнесмены переживают трудные времена. Но они ценят их, потому что только благодаря таким испытаниям и падениям человек приобретает ценный жизненный опыт.
Также не стоит забывать о том, что возможно у вас сейчас такой период в жизни: когда нужно полное затишье, чтобы услышать себя и свои желания. Такие моменты несомненно необходимы, ведь только так человек понимает, что для него все так же остается главным в жизни, а что уже давно потеряло свою ценность, резюмировала специалист.
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