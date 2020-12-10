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Главная Новости Досуг психология Как пережить локдаун: психолог рассказал, что нужно делать
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Как пережить локдаун: психолог рассказал, что нужно делать

Врач назвал способ борьбы с хандрой на карантине

сегодня, 20:03
Автор:

Любовь Блажко

Жесткий локдаун, который нам обещают в январе, может стать причиной психических расстройств у общества, но есть эффективный способ борьбы, который поможет этого не допустить. Об этом заявил клинический психолог Олег Чабан в эфире "Украина 24". 

Как пережить локдаун: психолог рассказал, что нужно делать

Как пережить локдаун. Фото: unsplash

Специалист поделился, что ограничения должны быть строгими и их нужно ввести на длительный срок. Только тогда мы сможем увидеть позитивные изменения. 

"Нужно заканчивать элементарный пофигизм у населения помнить, что этого можно избежать, "шлифовать" алкоголем. Я за три и даже четыре недели локдауна. Тогда он действительно будет эффективным. Я понимаю, что правительство должно принимать взвешенные решения относительно бизнесменов, компенсации, но это моя врачебная позиция", — сказал психолог.

Также эксперт дал несколько рекомедаций, которые помогут не выбиться з графика и не потерять позитивный настрой. И эффективнее всего на карантине – быть занятым, чтобы не было времени думать о чем-то плохом и негативном. 

"Ни в коем случае не избегайте рутины, если вы поднимались в 6 утра, продолжайте вставать, обед в час, а не 100 посещений холодильника, обязательно планировать, что вы сделаете физически, ну, например, поможете жене навести порядок. То есть планирование, занятость", — сказал Чабан. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, психологи назвали ключевые аспекты, которые нужны человеку для счастья. Группа специалистов из университета США провела новое исследование, в ходе которого они выяснили, что же больше всего влияет на психологическое здоровье общества, а также на их уровень удовлетворенности собственной жизнью. Изучив необходимую информацию, ученые составили собственную схему, с помощью которой люди смогут стать абсолютно счастливыми.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/6441-ne-begayte-po-100-raz-k-holodilniku-psiholog-rasskazal-kak-perezhit-lokdaun
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