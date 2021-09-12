Четыре распространенные ошибки в уходе за волосами осенью

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Ольга Чародий
Эти осенние бьюти-промахи могут негативно сказаться на
здоровье волос. Какие же ошибки в уходе за волосами мы делаем практически
каждый день? Частое мытье головы в любое время года плохо сказывается на
состоянии волос. В холодное время мы постоянно носим головные уборы,
ограничивая поток кислорода к коже головы. Таким образом, волосы становятся
жирными быстрее. Специалисты советуют ограничить использование шампуня до 3 раз
в неделю, пишет beautyhack.
Девушка (фото из открытых источников)
Никогда не сушите очень мокрые волосы. Промокните его
полотенцем и дайте немного подсохнуть естественным путем (минимум 5 минут).
Именно промокните, а не вытирайте: влажные волосы легко повредить при
механическом воздействии. В процессе сушки важно выбрать правильный
температурный режим и направление воздуха.
Вы не делаете массаж головы? 10-минутный массаж головы
(ручной, ароматический, классический) эффективный способ укрепления. Чтобы
волосы не выпадали, следует улучшать работу кровеносных сосудов массажем.
Используйте щетку с натуральной щетиной или специальный точечный массаж.
Осенняя депрессия. Мы часто переживаем стресс — за резкой смены сезонов. То же касается и волос. Именно в сентябре волосы склонны к выпадению. Для начала напомним, что потеря 50-100 волосинок в день — это норма, а не повод для паники. Во-вторых, осеннее выпадение волос — это естественное явление.
Напомним, приход осени у многих ассоциируется с осенней депрессией или плохим настроением. Психолог Алла Чесалова поделилась, почему возникает осенняя хандра и как с ней справиться. Также эксперт отметила, что причина осенней хандры может скрываться в огромном нежелании человека снова настраиваться на рабочий режим после летнего отдыха.
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