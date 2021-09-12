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Четыре распространенные ошибки в уходе за волосами осенью

Мы часто переживаем стресс-за резкой смены сезонов

сегодня, 08:44
Автор:

Ольга Чародий

Эти осенние бьюти-промахи могут негативно сказаться на здоровье волос. Какие же ошибки в уходе за волосами мы делаем практически каждый день? Частое мытье головы в любое время года плохо сказывается на состоянии волос. В холодное время мы постоянно носим головные уборы, ограничивая поток кислорода к коже головы. Таким образом, волосы становятся жирными быстрее. Специалисты советуют ограничить использование шампуня до 3 раз в неделю, пишет beautyhack.

Четыре распространенные ошибки в уходе за волосами осенью

Девушка (фото из открытых источников)

Никогда не сушите очень мокрые волосы. Промокните его полотенцем и дайте немного подсохнуть естественным путем (минимум 5 минут). Именно промокните, а не вытирайте: влажные волосы легко повредить при механическом воздействии. В процессе сушки важно выбрать правильный температурный режим и направление воздуха.

Вы не делаете массаж головы? 10-минутный массаж головы (ручной, ароматический, классический) эффективный способ укрепления. Чтобы волосы не выпадали, следует улучшать работу кровеносных сосудов массажем. Используйте щетку с натуральной щетиной или специальный точечный массаж.

Осенняя депрессия. Мы часто переживаем стресс — за резкой смены сезонов. То же касается и волос. Именно в сентябре волосы склонны к выпадению. Для начала напомним, что потеря 50-100 волосинок в день — это норма, а не повод для паники. Во-вторых, осеннее выпадение волос — это естественное явление.

Напомним, приход осени у многих ассоциируется с осенней депрессией или плохим настроением. Психолог Алла Чесалова поделилась, почему возникает осенняя хандра и как с ней справиться. Также эксперт отметила, что причина осенней хандры может скрываться в огромном нежелании человека снова настраиваться на рабочий режим после летнего отдыха.



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Источник: https://beautyhack.ru/krasota/volosynogti/10-oshibok-po-uhodu-za-volosami-zimoy
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