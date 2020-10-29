Почему возникает осенняя депрессия и как с ней бороться: отвечает психолог

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Любовь Блажко
Приход осени у многих ассоциируется с осенней депрессией или плохим настроением. Психолог Алла Чесалова поделилась, почему возникает осенняя хандра и как с ней справиться. Об этом пишет издание lenta.
Почему возникает осенняя депрессия. Фото: unsplash
Также эксперт отметила, что причина осенней хандры может скрываться в огромном нежелании человека снова настраиваться на рабочий режим после летнего отдыха. Но в такой ситуации вряд ли может возникнуть тяжелая депрессия, говорит Чесалова.
Другая причина может быть в том, что у человека есть определенные проблемы со здоровьем. Потому как даже элементарное отсутствие регулярных физических нагрузок влияет на наше психическое состояние.
А выход из этого состояния психолог видит следующий: ставить себе вдохновляющие цели и упорно идти к их достижению. Она говорит, что если человеку очень трудно пережить предстоящую зиму, то можно уже начать планировать следующее лето – это поможет перестроить мысли на позитивный лад.
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