Почему возникает осенняя депрессия и как с ней бороться: отвечает психолог

Приход осени у многих ассоциируется с осенней депрессией или плохим настроением. Психолог Алла Чесалова поделилась, почему возникает осенняя хандра и как с ней справиться. Об этом пишет издание lenta.

Почему возникает осенняя депрессия. Фото: unsplash

"С приходом холодов у людей обостряются хронические недуги, плюс, из-за дефицита солнца слабеет иммунитет, поэтому организм подвергается инфекционным угрозам. Сказывается и психологический фактор — в частности, снижение бодрости духа, появление мрачных мыслей и тоски", — рассказывает специалист.

Также эксперт отметила, что причина осенней хандры может скрываться в огромном нежелании человека снова настраиваться на рабочий режим после летнего отдыха. Но в такой ситуации вряд ли может возникнуть тяжелая депрессия, говорит Чесалова.

Другая причина может быть в том, что у человека есть определенные проблемы со здоровьем. Потому как даже элементарное отсутствие регулярных физических нагрузок влияет на наше психическое состояние.

"Обострение болезней может быть значительным фактором развития депрессии. Но не только. Причиной осенней хандры может быть и отсутствие пары, и нереализованность в той или иной сфере жизни", — добавила эксперт.

А выход из этого состояния психолог видит следующий: ставить себе вдохновляющие цели и упорно идти к их достижению. Она говорит, что если человеку очень трудно пережить предстоящую зиму, то можно уже начать планировать следующее лето – это поможет перестроить мысли на позитивный лад.

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