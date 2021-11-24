logo

BTC/USD

56529.14

ETH/USD

4256.91

LTC/USD

211.19

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

30.45

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Биологи обнаружили ближайшего дикого родственника современных собак
commentss НОВОСТИ Все новости

Биологи обнаружили ближайшего дикого родственника современных собак

Полученные данные свидетельствуют о том, что эти два вида (японский волк и современная собака) произошли от одного предка

сегодня, 02:30
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Ученые уже давно "потеют" с генеалогическим древом собаки. Дело в том, что ни один из ныне живущих видов волков генетически не является предком одомашненных животных. Но ученым из Университета перспективных исследований SOKENDAI (Япония) удалось пролить свет на этот вопрос. Исследователи нашли ближайшего известного дикого родственника вашего питомца. Им является сиба-ину – японский волк, исчезнувший как вид еще столетие назад, пишет Daily Mail. Поскольку живых особей этого вида не осталось, ученые взяли генетический материал для исследования из костей чучел волков, выставленных в музеях Европы и Японии, а также некоторых черепов, хранящихся в частных домах как талисманы.

Биологи обнаружили ближайшего дикого родственника современных собак

Животные - фото из отрытых источников

Биологи обнаружили ближайшего дикого родственника современных собак - фото 2

Сравнивая геном вымершего вида Canis lupus hodophilax с разными современными волками, собаками, лисами и другими видами, исследователи обнаружили, что японский волк появился как раз во время "эволюционного раскола" 20 000 – 40 000 лет назад. Считается, что именно в этот период появились первые представители современных собак. Полученные данные свидетельствуют о том, что эти два вида (японский волк и современная собака) произошли от одного предка – исчезнувшей популяции серых волков, которые, вероятно, жили где-то в Восточной Азии. Некоторые из них были эволюционированы в японских волков, в то время как другие дали начало линии собак.

Возглавлявший исследование биолог-эволюционист Йохей Тераи сказал, что, когда он и его команда собрали эволюционное древо, они обнаружили, что ветвь, содержащая родословную японского волка, была ближе к собакам, чем к любому другому животному.

Напомним, времена года играют огромную роль в жизни животных. Именно в весенний период наши питомцы, особенно кошки, подчиняются природе и начинают искать партнера. Если любимец постоянно находится дома и не имеет возможности контактировать с другими животными — начинаются вопли, мечение территории и странное поведение. В этот период как любимец, так и его хозяин может испытывать стресс. Столичный ветеринар Мария Тарасенко рассказала, как сделать максимально комфортным и спокойным период половой активности. По словам эксперта, половая активность животных может наступать не только весной. Например, кошки активны круглый год. У собак течки 2 раза в год. Период течки у них зависит от даты рождения.





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10112983/DNA-confirms-Japanese-wolf-extinct-115-years-closest-known-wild-relative-modern-dogs.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!