Биологи обнаружили ближайшего дикого родственника современных собак

Ученые уже давно "потеют" с генеалогическим древом собаки. Дело в том, что ни один из ныне живущих видов волков генетически не является предком одомашненных животных. Но ученым из Университета перспективных исследований SOKENDAI (Япония) удалось пролить свет на этот вопрос. Исследователи нашли ближайшего известного дикого родственника вашего питомца. Им является сиба-ину – японский волк, исчезнувший как вид еще столетие назад, пишет Daily Mail. Поскольку живых особей этого вида не осталось, ученые взяли генетический материал для исследования из костей чучел волков, выставленных в музеях Европы и Японии, а также некоторых черепов, хранящихся в частных домах как талисманы.

Животные - фото из отрытых источников





Сравнивая геном вымершего вида Canis lupus hodophilax с разными современными волками, собаками, лисами и другими видами, исследователи обнаружили, что японский волк появился как раз во время "эволюционного раскола" 20 000 – 40 000 лет назад. Считается, что именно в этот период появились первые представители современных собак. Полученные данные свидетельствуют о том, что эти два вида (японский волк и современная собака) произошли от одного предка – исчезнувшей популяции серых волков, которые, вероятно, жили где-то в Восточной Азии. Некоторые из них были эволюционированы в японских волков, в то время как другие дали начало линии собак.

Возглавлявший исследование биолог-эволюционист Йохей Тераи сказал, что, когда он и его команда собрали эволюционное древо, они обнаружили, что ветвь, содержащая родословную японского волка, была ближе к собакам, чем к любому другому животному.

Напомним, времена года играют огромную роль в жизни животных. Именно в весенний период наши питомцы, особенно кошки, подчиняются природе и начинают искать партнера. Если любимец постоянно находится дома и не имеет возможности контактировать с другими животными — начинаются вопли, мечение территории и странное поведение. В этот период как любимец, так и его хозяин может испытывать стресс. Столичный ветеринар Мария Тарасенко рассказала, как сделать максимально комфортным и спокойным период половой активности. По словам эксперта, половая активность животных может наступать не только весной. Например, кошки активны круглый год. У собак течки 2 раза в год. Период течки у них зависит от даты рождения.











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