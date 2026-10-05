Вы все еще ждете бывшего? Эта теория из TikTok может мешать вам двигаться дальше

После разрыва отношений далеко не каждый человек готов сразу принять мысль о том, что любимый навсегда остался в прошлом. Даже если отношения завершились по очевидным причинам, может сохраняться надежда на повторную встречу. Именно на этом чувстве построена популярная теория, распространяющаяся в TikTok.

Расставание может оставлять человека в эмоциональном ожидании возвращения бывшего. Фото: Pixabay / NoName_13

Теория "встретишь человека дважды" предполагает, что если два человека действительно предназначены друг другу, но в свое время отношения не сложились, судьба якобы может свести их снова. Сторонники этой идеи объясняют это концепцией "правильный человек – неправильное время": после разрыва партнеры меняются, взрослеют, а впоследствии могут получить еще один шанс.

Психолог и консультант по психическому здоровью Алисса Диггес отмечает, что само по себе такое мнение не обязательно вредно. После расставания человеку иногда требуется хотя бы небольшая надежда, чтобы пережить сложный период. Проблема возникает тогда, когда ожидание возвращения бывшего не позволяет жить своей жизнью.

Надежда, затягивающая в прошлое

По словам специалиста, человек может настолько поверить в будущее воссоединение, что перестает сосредотачиваться на себе, новых знакомствах и других возможностях. Особенно опасно, если ожидание превращается в постоянную слежку за страницами бывшего в соцсетях или попытки специально организовать встречу.

В такой ситуации теория из TikTok уже не помогает пережить разрыв, а наоборот – удерживает человека в эмоциональном ожидании. Поэтому процесс восстановления может затянуться, а новые отношения и важные возможности останутся без внимания.

Специалисты советуют не ставить собственную жизнь на паузу из-за возможного возвращения бывшего. Даже если двоим людям действительно суждено встретиться снова, постоянное ожидание не приблизит этот момент. Гораздо полезнее сосредоточиться на себе, общаться с другими людьми и позволить жизни двигаться вперед. А если бывший действительно должен снова появиться в вашей жизни, для этого не нужно отказываться от настоящего.

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