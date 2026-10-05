Ви все ще чекаєте на колишнього? Ця теорія з TikTok може заважати вам рухатися далі

Після розриву стосунків далеко не кожна людина готова одразу прийняти думку, що коханий назавжди залишився в минулому. Навіть якщо стосунки завершилися з очевидних причин, може зберігатися надія на повторну зустріч. Саме на цьому почутті побудована популярна теорія, яка поширюється в TikTok.

Розставання може залишати людину в емоційному очікуванні повернення колишнього. Фото: Pixabay / NoName_13

Теорія "зустрінеш людину двічі" припускає, що якщо двоє людей справді призначені одне одному, але свого часу стосунки не склалися, доля нібито може звести їх знову. Прихильники цієї ідеї пояснюють це концепцією "правильна людина — неправильний час": після розриву партнери змінюються, дорослішають, а згодом можуть отримати ще один шанс.

Психологиня та консультантка з психічного здоров'я Алісса Діггес зазначає, що сама по собі така думка не обов'язково є шкідливою. Після розставання людині іноді потрібна хоча б невелика надія, щоб пережити складний період. Проблема виникає тоді, коли очікування повернення колишнього не дозволяє жити власним життям.

Надія, яка затягує минуле

За словами фахівчині, людина може настільки повірити в майбутнє возз'єднання, що перестає зосереджуватися на собі, нових знайомствах та інших можливостях. Особливо небезпечно, якщо очікування перетворюється на постійне стеження за сторінками колишнього в соцмережах або спроби спеціально організувати зустріч.

У такій ситуації теорія з TikTok вже не допомагає пережити розрив, а навпаки — утримує людину в емоційному очікуванні. Через це процес відновлення може затягнутися, а нові стосунки та важливі можливості залишаться поза увагою.

Фахівці радять не ставити власне життя на паузу через можливе повернення колишнього. Навіть якщо двом людям справді судилося зустрітися знову, постійне очікування не наблизить цей момент. Значно корисніше зосередитися на собі, спілкуватися з іншими людьми та дозволити життю рухатися вперед. А якщо колишній справді має знову з'явитися у вашому житті, для цього не потрібно відмовлятися від сьогодення.

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