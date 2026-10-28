Без ссор и измен: одна незаметная привычка может разрушить даже крепкие отношения

Близость в паре может исчезать постепенно — без ссор, измен или очевидных причин. Сначала становится меньше объятий и поцелуев, исчезают случайные прикосновения. Партнеры могут не заметить, как нежность уступает место бытовым заботам. Психотерапевт Мелинда ДеСета объяснила, почему нехватка прикосновений отдаляет людей.

Нехватка нежности и прикосновений может постепенно отдалять партнеров друг от друга. Фото: Pixabay

Что такое голод по прикосновениям

Так называют ситуацию, когда партнерам длительное время не хватает физического контакта. Речь идет не только о сексе, но и о простых проявлениях нежности: объятиях, поцелуях, прикосновениях к руке или спине. Со временем работа, стресс и домашние дела могут отодвигать близость на второй план.

Как нехватка нежности влияет на пару

Отношения рискуют превратиться в совместное ведение хозяйства: люди живут вместе, но чувствуют себя скорее соседями. Один или оба партнера могут ощущать себя нежеланными или отвергнутыми. Со временем объятия кажутся неловкими, а физическая близость сокращается.

Причины не всегда очевидны. У партнеров могут быть разные потребности: для кого-то важны слова и совместное время, а для кого-то — прикосновения. Иногда человек избегает объятий, потому что боится, что партнер воспримет их как приглашение к сексу. Другой чувствует себя отвергнутым, и замкнутый круг продолжается.

Как вернуть близость

Психотерапевт советует не замалчивать проблему, а спокойно обсудить ее в подходящий момент, не во время ссоры. Стоит объяснить, каких проявлений нежности не хватает каждому, выслушать партнера и договориться о комфортных для обоих границах. Объятия не обязательно должны вести к сексу: прикосновение может быть просто знаком заботы.

Среди тревожных сигналов — подсчет того, кто чаще инициирует объятия или поцелуи, избегание прикосновений из-за страха отказа и поиск нежности вне отношений. Начинать лучше с малого и действовать регулярно. Даже взять партнера за руку — это шаг к восстановлению эмоциональной связи.

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