Вы делаете это из лучших побуждений, но разрушаете отношения: психотерапевт назвал 5 признаков

Даже в крепких отношениях люди иногда делают вещи, которые нечаянно причиняют боль любимому человеку. Желание доказать свою правоту, дать совет или быстро уладить конфликт может иметь противоположный эффект. Психотерапевты обращают внимание на привычки, мешающие партнерам слышать друг друга и сохранять эмоциональную близость.

Эмоциональная боль и чувство одиночества могут возникать, когда партнеры не слышат друг друга и обесценивают чувства близкого человека. Фото: DanielaElenaTentis / Pixabay

Почему благие намерения могут вредить отношениям

Стремление всегда быть правым – одна из причин недоразумений в паре. Во время спора люди часто сосредотачиваются на собственных аргументах и забывают о чувствах партнера. Даже если вы уверены в своей правоте, важно не обесценивать переживания другого человека.

Еще одна распространенная ошибка – извиняться, но не менять поведение. Если одна и та же ситуация повторяется снова и снова, слова теряют убедительность. Чтобы восстановить доверие, нужно не только признать ошибку, но и подтвердить готовность меняться конкретными поступками.

Какие привычки отдаляют партнеров

Иногда люди пытаются помочь, когда партнеру действительно нужно сочувствие. Вместо того чтобы сразу предлагать решение, стоит выслушать любимого человека и дать ему возможность поделиться переживаниями. Советы не всегда заменяют эмоциональную поддержку.

Также вредит отношениям сравнение чужих проблем со своими. Фразы типа "у меня было еще хуже" могут создать впечатление, что чувства партнера не имеют значения. Не менее опасно сосредотачиваться на мелких неточностях во время конфликта, забывая о его подлинной причине.

Чтобы сохранить близость, важно не превращать разговоры в соревнования, внимательно слушать друг друга и признавать свои ошибки. Именно уважение к чувствам партнёра помогает преодолевать недоразумения и строить здоровые отношения.

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