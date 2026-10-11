Ви робите це з найкращих намірів, але руйнуєте стосунки: психотерапевт назвав 5 ознак

Навіть у міцних стосунках люди іноді роблять речі, які ненавмисно завдають болю коханій людині. Бажання довести свою правоту, дати пораду чи швидко владнати конфлікт може мати протилежний ефект. Психотерапевти звертають увагу на звички, які заважають партнерам чути одне одного та зберігати емоційну близькість.

Емоційний біль і відчуття самотності можуть виникати, коли партнери не чують одне одного та знецінюють почуття близької людини. Фото: DanielaElenaTentis / Pixabay

Чому добрі наміри можуть шкодити стосункам

Прагнення завжди мати рацію — одна з причин непорозумінь у парі. Під час суперечки люди часто зосереджуються на власних аргументах і забувають про почуття партнера. Навіть якщо ви впевнені у своїй правоті, важливо не знецінювати переживання іншої людини.

Ще одна поширена помилка — вибачатися, але не змінювати поведінку. Якщо одна й та сама ситуація повторюється знову і знову, слова втрачають переконливість. Щоб відновити довіру, потрібно не лише визнати помилку, а й підтвердити готовність змінюватися конкретними вчинками.

Які звички віддаляють партнерів

Іноді люди намагаються допомогти, коли партнерові насправді потрібне співчуття. Замість того щоб одразу пропонувати рішення, варто вислухати кохану людину та дати їй можливість поділитися переживаннями. Поради не завжди замінюють емоційну підтримку.

Також шкодять стосункам порівняння чужих проблем зі своїми. Фрази на кшталт "у мене було ще гірше" можуть створити враження, що почуття партнера не мають значення. Не менш небезпечно зосереджуватися на дрібних неточностях під час конфлікту, забуваючи про його справжню причину.

Щоб зберегти близькість, важливо не перетворювати розмови на змагання, уважно слухати одне одного та визнавати власні помилки. Саме повага до почуттів партнера допомагає долати непорозуміння й будувати здорові стосунки.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про найдієвіші прийоми флірту для чоловіків і жінок — результат дивує