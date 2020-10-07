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Главная Новости Досуг отношения Вот это лайфхак: как британец нашел свою половинку с помощью билборда (ФОТО)
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Вот это лайфхак: как британец нашел свою половинку с помощью билборда (ФОТО)

Мужчина рассказал о своей возлюбленной

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Одинокий 30-летний британец нашел свою любовь с помощью рекламного щита. Об удивительной истории пишет The Daily Mail.

Вот это лайфхак: как британец нашел свою половинку с помощью билборда (ФОТО)

Так, Марк Роф потратил 425 фунтов стерлингов (около 550 долларов) на придорожный рекламный билборд в Манчестере, на котором разместил свою фотографию.

"Одиноки? Встречайтесь с Марком. Это может быть знак, которого вы ждали. Заходите на сайт DatingMark.co.uk", — говорилось на билборде.

Щит в высоту достигал более 3 м, а в ширину – более 6. Еженедельно мимо борда проезжали тысячи водителей. Рекламу Марк установил в январе этого года. На сайте британец написал, что он "чрезвычайно симпатичный и скромный" мужчина, имеет рост 180 см и целовал в своей жизни более трех девушек. На предложение Марка откликнулись тысячи кандидаток.

Как оказалось, креативный подход увенчался успехом уже спустя месяц.  Марк показал в своих соцсетях новую девушку, с которой у него завязались отношения благодаря рекламному билборду. Имя избранницы мужчина не раскрывает. Известно, что девушке 28 лет и она писательница. По его словам, девушка одна из первых подала заявку, и до того, как креативная реклама привлекла внимание СМИ.

Перед тем, как встретиться с теперь уже своей возлюбленной, у Роф было только три свидания. Мужчина отметил, что перестал назначать встречи, как только понял, что нашел действительно симпатичного ему человека.

Добавим, что британец придумал идею с щитом после того, как все его друзья поженились, а он изо всех сил пытался завязать отношения. Мужчина надеялся, что рекламный щит поможет ему выделиться из толпы. Своим примером, говорит Марк, он призывает одиноких мужчин не терять надежду обрести любовь.

Ранее мы писали о необычной истории, которая сделала друзьями боснийскую кошку и шотландского слесаря.


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