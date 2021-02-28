Восемь признаков, по которым можно распознать альфонса

Каждой женщине хочется встретить привлекательного и умного мужчину, с которым можно создать крепкие отношения. Но стоит быть осторожной, ведь под маской галантного кавалера может скрываться альфонс. Семейный психолог Андрей Николаев рассказал, по каким признакам можно распознать такого мужчину.

как распознать альфонса / фото: Getty Images

На своей странице в Instagram специалист рассказал, что альфонсы входят в категорию мужчин, которых женщины, ищущие серьезных отношений, стараются избегать. Распознать таких "экземпляров" можно по следующим признакам:

- Мужчина дарит безделушки и самые дешевые подарки;

- В кино или ресторане частенько оказывается, что он забыл кошелек;

- Мужчина активно расспрашивает вас о вашей работе и размере зарплаты. При этом на ответный вопрос о его доходе старается уйти от ответа;

- Альфонсы часто жалуются на трудные условия жизни, недостаток достойной работы и на неудачи в делах;

- Скупые на подарки альфонсы очень активно компенсируют это многочисленными комплиментами;

- Его внешний вид безукоризненный, ведь его главная задача — произвести хорошее впечатление;

- Он пытается убедить вас в том, что в его лице вы обрели настоящий подарок судьбы, и что вы должны быть благодарны ему за его выбор;

- Он очень быстро предлагает вам замужество. Ответьте "Да!" и понаблюдайте — скорее всего, у него тут же начнутся какие-то финансовые проблемы, из-за которых свадьбу придется отложить.

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