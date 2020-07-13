Какие ужасные ошибки совершают женщины в отношениях

firestock

Многие женщины, в надежде построить крепкие и длительные отношения, совершают массу ошибок, которые только ухудшают ситуацию. На своей странице в Instagram семейный психолог Андрей Николаев рассказал, что не стоит делать женщинам, если они хотят гармоничных отношений.



Советы и критика поступков мужчины

Представительницам прекрасного пола стоит быть осторожнее со своими мнениями и высказывания на счет мужских поступков. Если женщина будет постоянно что-то навязывать своему возлюбленному, он начнет протестовать и защищаться. Не нужно мужчине постоянно говорить о том, что он все делает неправильно и критиковать его поступки. Такое поведение приведет к тому, что партнер станет отстраненным и скрытым.

Слепая вера в мужчину

Довольно распространенная ошибка. Вы можете сколько угодно доверять своему мужчине, но, если у него нет ресурса на выполнение своих обещаний, вы так и не увидите их реализации. Когда мужчина чего-то действительно хочет, он идет к этой цели, сметая все преграды на своем пути. А если вы не видите этого, значит вы столкнулись с пустыми обещаниями.

Сравнение с другими

Это ужаснейшая ошибка, которая больно бьет по самолюбию мужчины. Обесценивание его достижений наносит большой урон вашим отношениям. Любящая женщина поддерживает и вдохновляет.

Полная беспомощность в отношениях

Не путайте со слабостью – когда женщина вполне в состоянии позаботиться о себе сама, но позволяет мужчине помочь. Беспомощность – это когда без участия партнера не принимаются даже самые элементарные, бытовые решения.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на полный крах отношений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!