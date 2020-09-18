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Главная Новости Досуг отношения Пять главных признаков того, что ваши отношения ведут к браку: советы мужчинам
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Пять главных признаков того, что ваши отношения ведут к браку: советы мужчинам

Эти советы помогут быстро принять правильное решение

сегодня, 12:50
Автор:

Павел Зинченко

Многие отношения длятся долгие годы и при этом ты все никак не можешь определиться - действительно ли это та самая. Перед тобой стоит серьезное испытание - нужно решить, готов ли ты прожить с этой женщиной остаток твоих дней. Если ты в ступоре и не знаешь, что делать, издание mport подскажет тебе, по каким признакам следует принимать решение в пользу женитьбы.

Пять главных признаков того, что ваши отношения ведут к браку: советы мужчинам

Она положительно влияет на твою жизнь

Она - твои сила и вдохновение. С ней у тебя вырастают крылья. Тебе хочется быть лучшим для нее, дарить и ничего не ждать взамен. При этом ты сохраняешь ясность ума и трезвость рассудка. И вы никогда не разочаровываете друг друга.

Она мотивирует

Она дарит тебе веру в собственные силы. Вдохновляет в поисках себя. Мотивирует делать свою жизнь лучше. Делает это всеми активными и пассивными способами. Такая женщина является настоящей находкой. С ней ты будешь становиться лучше.

С ней лучше, чем без нее

Она постоянно вносит в твою жизнь что-то хорошее. Но не расслабляйся: она что-то будет брать взамен. Так устроен мир. Смирись. Совсем тяжко? Остановись, закрой глаза, подумай: тебе лучше с ней или все-таки без нее? Женись, если выбираешь первый вариант.

В нужный момент она всегда рядом

Она рядом з тобой не только когда все хорошо, но и когда у тебе шторм? Она на твоей стороне в любой ситуации? Если  избранница всегда стремится поддержать тебя и делает это от чистого сердца - женись.

Одинаковые желания и планы на жизнь

Если ее планы на жизнь, стремления и мечты совпадают с твоими, то поздравляем. Тебе крупно повезло. Похоже, ты нашел свою спутницу жизни.

Если все эти пункты совпадают - не теряй времени и мчись за обручальным кольцом. А если ваши отношения только развиваются, издание "Комментарии" расскажет, как правильно флиртовать.


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