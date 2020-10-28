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Viber и Mamba узнали, что раздражает и что нравится мужчинам и женщинам на сайтах знакомств

Совпадение интересов и чувство юмора всегда идут на первом месте

сегодня, 14:58
Автор:

Владимир Лавский

Мессенджер Viber и площадка для онлайн-знакомств Mamba объединили усилия, чтобы выяснить, что больше всего нравится мужчинам и женщинам во время знакомства в Интернете. Данные исследования опубликовал журнал MAXIM на своем официальном сайте. 

Viber и Mamba узнали, что раздражает и что нравится мужчинам и женщинам на сайтах знакомств

В опросе приняли участие более 15 000 тысяч парней и девушек в возрасте от 18 лет. 

Согласно информации, в социальных сетях или на дейтинговых сайтах знакомятся 23% опрошенных. 21% ищут любовь в кругу друзей, 15% — на работе, а 11% по старинке заводят знакомства на улице. 

Больше половины респондентов (54%) ходили на свидание с человеком, которого встретили на интернет-сервисе знакомств, причем многие остались довольны встречей: по словам 48%, встреча прошла "нормально", у 20% — "очень хорошо". Варианты "не очень" и "очень плохо" выбрали соответственно 23% и 9%.

Также женщины составили список того, что им больше всего не нравится во время общения в интернете. 

На первом месте — непонятные и откровенно скучные диалоги, где собеседник отвечает одним словом (29%). На удивление, но словосочетания "киса" и "зая" — не в моде. Более того, они бесят 19% девушек. Также в тройке безграмотность (17%), тупость (16%) и сексистские шутки (11%). 

При этом ценятся совпадение интересов (35%), хорошее чувство юмора (26%), проявление искреннего интереса (15%) и хорошие манеры (13%). 

У мужчин список несколько отличается. Больше всего бесит парней молчание и редкие ответы (37%). 30% теряет интерес к девушке, когда она начинает искать корысть со знакомства и часто спрашивает о личных доходах. Жалобы и рассказы о бывших также попали в данный список (10 и 8% соответственно).

Привлекательной же переписку делают общие интересы (43%), искренний интерес к собеседнику (17%) и хорошее чувство юмора (15%).

Как ранее сообщали "Комментарии", девушка жестко отомстила мужчине из Tinder за оскорбления.


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