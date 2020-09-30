Девушка жестко отомстила мужчине из Tinder за оскорбления

Австралиец Томас МакГирк потерял работу после того, как серьезно оскорбил нескольких девушек из Tinder. Данную историю рассказывает The Daily Mail.

О хамском поведении австралийца впервые рассказала 26-летняя студентка Эбони Сандерсон, с которой они познакомились с ним в популярном мобильном приложении. Молодые люди договаривались о встрече, однако 28-летний МакГирк оказался настолько настойчивым, что девушка начала чувствовать себя некомфортно и вежливо отказала ему.

В ответ она получила несколько оскорбительных голосовых сообщений, в которых говорилось о ее лишнем весе и внешности в целом. МакГирк обозвал собеседницу "жирной свиньей" и "чертовски уродливой" женщиной. И хотя Сандерсон заблокировала настойчивого незнакомца в Snapchat и Instagram, тот создал новые учетные записи и продолжил оскорблять девушку.

Она решила наказать МакГирка, и выложила его сообщения в открытый доступ. Пост привлек внимание известных феминисток, которые распространили публикацию по соцсетям. Вскоре информация дошла и до работодателя МакГирка — основателя логистической компании. Босс узнал голос своего подчиненного, технического специалиста, и уволил его в тот же день.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Пакистане запретили популярное приложение для знакомств.

Интернет-регулятор страны заявил, что компании не ответили в установленные сроки на требование изменить свою политику. Представитель Управления электросвязи Пакистана (PTA) сказал BBC, что, как следствие, было принято решение перевести управление этими платформами в "моральную и юридическую сферу". Тем не менее регулятор отметил, что он может пересмотреть свои решения и действия, если приложения согласятся модерировать то, что он считает неэтичным и непристойным.



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