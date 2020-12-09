Как правильно говорить с девушкой после знакомства: советы парням

После знакомства с девушкой крайне важно начать правильное общение. И речь не только о темах разговоров, но и о том, с какой интонацией говорить и какой тон более уместный в той или другой ситуации. Сегодня мы дадим тебе несколько советов по этому вопросу.

Как общаться с девушкой

Говори медленно

Девушке необходима эмоциональная составляющая, а не поток информации. Чем быстрее и больше ты говоришь, тем меньше остается времени на чувства, которые также необходимо выражать. Та и в любом случае слишком большой поток информации может утомить девушку.

Говори мало

Нет ничего плохого в том, чтобы рассказать девушке, какой ты герой. Но не забывай о том, что и она захочет что-то тебе рассказать. Ведь если все свидание будешь говорить только ты, ей станет скучно. И помни что самая интересная тема для обсуждения – это сама девушка.

Говори тихо

Громкость звука на разных этапах общения должна быть разной. На первом свидании можно нормально общаться. А вот на втором, при интимной близости громкость необходимо поубавить. Если ты будешь орать на всю мощь, то первой реакцией девушки будет отойти от тебя подальше, что вполне нормально. И чем тише ты будешь говорить, тем ближе она будет пододвигаться к тебе.

Грудной голос

Грудной голос очень важен, если ты задумал соблазнить ее. Он по-особенному влияет на женщин. Но его стоит использовать с умом. Например, в моменты особенной близости и не раньше третьего свидания.

Теперь ты знаешь, как правильно говорить. Используй эти советы с умом и тебе удастся заложить хороший фундамент будущих отношений. Также издание "Комментарии" расскажет, чему нас учат неудачные отношения.

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