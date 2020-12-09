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Как правильно говорить с девушкой после знакомства: советы парням

Громко или тихо, медленно или быстро - для каждого разговора с девушкой существуют свои правила

сегодня, 12:48
Автор:

Павел Зинченко

После знакомства с девушкой крайне важно начать правильное общение. И речь не только о темах разговоров, но и о том, с какой интонацией говорить и какой тон более уместный в той или другой ситуации. Сегодня мы дадим тебе несколько советов по этому вопросу.

Как правильно говорить с девушкой после знакомства: советы парням

Как общаться с девушкой

Говори медленно

Девушке необходима эмоциональная составляющая, а не поток информации. Чем быстрее и больше ты говоришь, тем меньше остается времени на чувства, которые также необходимо выражать. Та и в любом случае слишком большой поток информации может утомить девушку.

Говори мало

Нет ничего плохого в том, чтобы рассказать девушке, какой ты герой. Но не забывай о том, что и она захочет что-то тебе рассказать. Ведь если все свидание будешь говорить только ты, ей станет скучно. И помни что самая интересная тема для обсуждения – это сама девушка.

Говори тихо

Громкость звука на разных этапах общения должна быть разной. На первом свидании можно нормально общаться. А вот на втором, при интимной близости громкость необходимо поубавить. Если ты будешь орать на всю мощь, то первой реакцией девушки будет отойти от тебя подальше, что вполне нормально. И чем тише ты будешь говорить, тем ближе она будет пододвигаться к тебе. 

Грудной голос

Грудной голос очень важен, если ты задумал соблазнить ее. Он по-особенному влияет на женщин. Но его стоит использовать с умом. Например, в моменты особенной близости и не раньше третьего свидания.

Теперь ты знаешь, как правильно говорить. Используй эти советы с умом и тебе удастся заложить хороший фундамент будущих отношений. Также издание "Комментарии" расскажет, чему нас учат неудачные отношения.


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Источник: https://mport.ua/devuski/adult/769709-o-chem-govorit-s-nej-posle-znakomstva
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