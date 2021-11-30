Ученые рассказали, в каких мужчинах женщины влюбляются с легкостью

Ученые из Университета Буффало (США) провели два исследования. Все для того, чтобы выяснить, влияют ли нарративные способности (то есть, говоря проще, умение сложно говорить) на привлекательность для противоположного пола. В первом эксперименте участникам показали несколько фотографий людей противоположного пола. Одновременно с демонстрацией снимков им сообщали информацию, хорош ли человек в роли рассказчика, откуда он родом, сколько ему лет и любит ли спагетти. Об этом сообщает портал Maxim.

Отношения (фото из открытых источников)

Все фото были условно разделены на три части:

"хороший рассказчик" (в описании этого типа использовались фразы типа "богатый словарный запас", "его истории на вечеринках всегда пользуются популярностью", "всегда умеет рассмешить"),

"обычный рассказчик" (об ораторских способностях отдельно не упоминалось),

"плохой рассказчик" ("в компаниях часто отмалчивается", "иногда ему трудно подобрать слова, чтобы выразить свое мнение").

После этого участникам эксперимента нужно было оценить фотографии с точки зрения привлекательности свидания и секса, долгосрочных отношений и как друга. В результате оказалось, что умение хорошо рассказывать истории делает мужчину более привлекательным в женских глазах, когда речь идет о долгосрочных отношениях. А вот мужчинам совершенно безразлично. На их восприятие привлекательности женщин качество талантливой повествовательницы не сказалось никак.

Напомним, никто не любит совершать ошибки, особенно в таком ответственном деле, как отношения. Ошибкам, которые делают мужчины в любви, всегда легче предотвратить, чем их исправить. Если женщина попросила помочь в сложной ситуации, но мужчина не позаботился о ней и не поддержал, доверие к такому мужчине будет стремительно исчезать, уверяют психологи. Ведь каждой женщине хочется опереться на сильное плечо мужа, пишет fazarosta. Невыполненные обещания В этом случае женщина не может полагаться на мужчину, чувствует, что он может в любой момент ее подвести. Это вызывает тревогу, будто ждешь удара в спину каждую секунду. Тревога собирается, выливается в претензии, скандалы, истерики.

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