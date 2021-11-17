Четыре роковые ошибки мужчин в отношениях

Никто не любит совершать ошибки, особенно в таком ответственном деле, как отношения. Ошибкам, которые делают мужчины в любви, всегда легче предотвратить, чем их исправить.

Отношения (фото из открытых источников)

Никакой помощи и поддержки

Если женщина попросила помочь в сложной ситуации, но мужчина не позаботился о ней и не поддержал, доверие к такому мужчине будет стремительно исчезать, уверяют психологи. Ведь каждой женщине хочется опереться на сильное плечо мужа, пишет fazarosta.

Невыполненные обещания

В этом случае женщина не может полагаться на мужчину, чувствует, что он может в любой момент ее подвести. Это вызывает тревогу, будто ждешь удара в спину каждую секунду. Тревога собирается, выливается в претензии, скандалы, истерики.

Постоянный пессимизм

Что-то пошло не так – один раз, дважды, трижды. Мужчина приходит в упадок, у него подавленное настроение, возможно, эмоциональное выгорание. В своей женщине он видит друга, плечо, на которое можно опереться. По мнению экспертов, такой подход рискованный – в любви женщина хочет быть счастливой и беззаботной, а возможно, ей самой нужно мужское плечо. В правильно построенных отношениях каждый устойчив сам по себе, без сильных зависимостей.

Игнорирование образ

Когда женщина обижается, злится или игнорирует, часто мужчина предпочитает убежать, спрятать голову в песок, сделать вид, что все нормально или злится в ответ. Но все это только усугубляет проблему.

Напомним, чтобы отношения оставались крепкими и продолжали быть источником радости, оба партнера должны вкладываться и поддерживать свой "огонек". Коуч Белла Ганди рассказала, с помощью каких простых действий можно улучшить отношения.Для того чтобы обрадовать свою вторую половинку и напомнить ей о своей любви много усилий и времени не надо. Иногда достаточно всего 60 секунд. — Подойдите к своему партнеру, обнимите его и удерживайте в течение минуты. Объятия укрепляет эмоциональную привязанность между партнерами и способствуют выработке окситоцина (гормона радости). Ощущение тепла и радости будет с вами в течение всего дня, как будто вы завернуты в теплое и мягкое пуховое одеяло.

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